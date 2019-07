Atlas apuesta por el “bajo perfil” para salvarse del descenso

No quiere las portadas de los periódicos: prefieren el bajo perfil. Pero lo que sí desea Atlas es que el buen funcionamiento del equipo, tenga o no reconocimiento, le alcance para salir del problema en que se encuentra. El técnico Leandro Cufré aseguró que el tema porcentual se olvidará pronto con buenos resultados.

“La ilusión es la misma: ver al Atlas peleando los primeros lugares. Queremos que el equipo sea reflejo del aficionado, para que cuando vayan al estadio se sientan orgullosos de su equipo. Tenemos un perfil muy bajo, no queremos aparecer en las primeras planas de los medios. Nosotros tenemos que hablar dentro de la cancha, los jugadores lo tienen claro. Hay que mantener un perfil bajo y trabajar, a ver en dónde nos colocamos al final del torneo”, explicó.

Con esa perspectiva, Leandro Cufré pretende evitar el descenso del Atlas. “No pensamos en el tema porcentual, nosotros buscamos que el equipo se centre en el funcionamiento. Estamos enfocados en el resultado, pero no de cualquier forma, pues el mejor proceso es el funcionamiento del equipo. A medida que vayan pasando los partidos, el plantel irá mejorando, ningún equipo arranca al 100, todos van de menos a más y nosotros no seremos la excepción”, sentenció el argentino.

El técnico del Atlas no se comprometió a conseguir una cantidad mínima de puntos, aunque tampoco le pone techo a su equipo. Lo que sí tiene claro es que su proyecto necesita triunfos. “La idea es obtener resultados, porque sin resultados no estaré sentado acá. Es así y después, para conseguir resultados hay que conseguir un buen funcionamiento del equipo”, afirmó.

“Hablar de puntos y decir que vamos a ponernos un objetivo… el objetivo está claro. Todos los que iniciamos el campeonato tenemos el mismo objetivo, a todos nos interesa el primer partido y después el segundo. Tenemos que pensar que cada partido es una final y no ponernos límites de puntos. No tenemos ese límite que uno se pone solo, no tiene sentido. Aquí estamos todos alineados, no nos trazamos ningún límite, pero sí tenemos claros los objetivos”, señaló Leandro Cufré.

Listo para el debut

Por lo pronto, Atlas está listo para debutar en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. Este viernes, recibirá en el Estadio Jalisco la visita de FC Juárez, que se estrenará en la Primera División tras comprar la franquicia de Lobos BUAP. Atrás ha quedado la pretemporada y Leandro Cufré siente bien al equipo rojinegro.

“Estamos bastante equilibrados, tenemos jugadores de mucha experiencia, a pesar de que son jóvenes. Nosotros no buscamos sólo por la edad, que también influye, pero creo que en líneas generales, el equipo se conformó en base a la experiencia de cada jugador. Tenemos futbolistas que han logrado cosas importantes en su carrera y jóvenes que han dado sus primeros pasos para ser el futuro del club”, aseveró.

Sobre FC Juárez, el técnico sabe que es una incógnita. “Me baso en la información que tenemos sobre el entrenador (Gabriel Caballero), su metodología de trabajo y su anterior desempeño en otros equipos. Viene haciendo bien las cosas y es un rival a tomar en cuenta, lo respetamos. Es un equipo muy aguerrido con las características que mostró en Liga de Ascenso, pero quizá encontremos a otro equipo”, finalizó Leandro Cufré.

