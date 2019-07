Ciudad en Florida usa "Baby Shark" para combatir a vagabundos

Con la finalidad de impedir que los vagabundos vivan en edificios institucionales, la ciudad de West Palm Beach, en el estado de Florida, Estados Unidos, está reproduciendo en bucle canciones infantiles, como "Baby Shark" y "Raining Tacos".

Las autoridades indican que esta "medida temporal" tiene alto porcentaje de efectividad para disminuir la cantidad de personas sin hogar que llegan al patio del Pabellón Waterfront Lake, una propiedad del estado. Así lo confirmó Keith James, alcalde de la ciudad, en entrevista a la televisora Fox News.

Dicho pabellón es un lugar destinado para organizar banquetes y entre sus principales eventos está organizar bodas. De acuerdo con Keith James, este sitio genera una derrama económica de 240 mil dólares anuales para el estado. Sin embargo, muchas personas se han quejado encontrar heces humanas y otras "cosas insalubres" a su alrededor cuando rentan el espacio.

"Ha sido efectivo y es una medida temporal para hacer que el área sea accesible para aquellos que han alquilado las instalaciones y para eventos futuros", dijo Leah Rockwell, directora de parques y recreación de la ciudad. "No estamos obligando a las personas a quedarse en el patio del pabellón para escuchar la música. La música se escucha solo si estás en el patio, un área muy pequeña en relación con el resto de la costa".

“Raining Tacos” is an obnoxious song playing at Lake Pavilion in West Palm Beach. City officials say it’s to deter people for congregating at the park late at night. Someone is still out here sleeping through it @CBS12 pic.twitter.com/YqJZHBU8fw

— Madeline Montgomery (@MadelineTV) July 11, 2019