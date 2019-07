Trump arremete contra líderes políticos de Puerto Rico tras protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves contra los líderes "corruptos" de Puerto Rico y les acusó de "robar todo lo que pueden" a su Gobierno, en un momento de crisis política en la isla, donde hay fuertes presiones para que dimita su gobernador, Ricardo Rosselló.

"Están pasando muchas cosas malas en Puerto Rico. El gobernador está bajo asedio, la alcaldesa de San Juan es una persona despreciable e incompetente en la que no confiaría bajo ninguna circunstancia", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

….of which was squandered away or wasted, never to be seen again. This is more than twice the amount given to Texas & Florida combined. I know the people of Puerto Rico well, and they are great. But much of their leadership is corrupt, & robbing the U.S. Government blind!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2019