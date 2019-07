Trump anuncia el derribo de un dron iraní en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la Armada estadounidense derribó una aeronave no tripulada iraní que volaba cerca de uno de sus buques que surcaba las aguas del estrecho de Ormuz.

"El dron resultó destruido inmediatamente", declaró el mandatario durante un acto en la Casa Blanca en el que estaba presente el primer ministro holandés, Mark Rutte.

El presidente Trump explicó que el buque de asalto anfibio estadounidense USS Boxer abatió el dron iraní cuando se encontraba a casi un kilómetro de distancia.

"Esta es la última de las muchas acciones provocativas y hostiles por parte de Irán contra buques que navegan aguas internacionales", denunció Trump.

El gobernante subrayó que Estados Unidos "se reserva el derecho" de actuar en defensa de "su personal, instalaciones e intereses" en la región y llamó a "todas las naciones" a colaborar con Estados Unidos para garantizar la libertad de navegación en el golfo Pérsico.

El Pentágono emitió un comunicado en el que explicó que el incidente tuvo lugar a media mañana hora local, en aguas internacionales, cuando el buque de la Armada se encontraba navegando por una ruta planificada de antemano.

"Una aeronave no tripulada de alas fijas se aproximó al Boxer a una distancia que suponía una amenaza. El barco tomo medidas defensivas contra el aparato para garantizar su seguridad y la de su tripulación", detalló el Departamento de Defensa en su comunicado.

El pasado 19 de junio, Irán informó del derribo de un dron estadounidense, también en el estrecho de Ormuz, alegando que había violado su espacio aéreo, un detalle que fue rechazado por Washington.

Como respuesta a ese incidente, Trump llegó a aprobar un ataque selectivo contra Irán, pero finalmente suspendió la orden poco antes de que el Pentágono la ejecutase al considerar que no habría sido una respuesta "proporcionada" al derribo del dron.

"Lo teníamos todo listo para tomar represalias anoche en tres lugares diferentes (de Irán y) cuando pregunté ¿cuántos morirán? «150 personas, señor », fue la respuesta de un general. Diez minutos antes del ataque, lo detuve", explicó Trump en su cuenta de Twitter.

I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today, involving #USSBoxer, a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone…. pic.twitter.com/Zql6nAUGxF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2019