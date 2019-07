Semarnat aprueba construcción del aeropuerto en Santa Lucía

La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Te puede interesar: AMLO atribuye a Semarnat retraso en obras de Santa Lucía

A través del portal de trámites de la dependencia, indicó que "las consecuencias potenciales de los eventos evaluados presentan afectaciones mínimas al entorno ambiental, en su mayoría temporales, por lo que el sistema ambiental local tiene la capacidad de recuperar los valores normales en sus componentes ambientales presentes en la etapa de operación del proyecto”.

Tras analizar la MIA, la Semarnat determinó que de los riesgos identificado las principales afectaciones ocurrirán al interior de las instalaciones del Aeropuerto "por lo que no se prevén repercusiones importantes a la población o infraestructura", fuera del terreno de la obra.

La dependencia federal indicó que el resolutivo sobre el trámite 09/DL-0155/04/19 fue entregado el 18 de julio, luego de que fue recibido el 15 de abril de 2019.

De esa manera resolvió el trámite sobre el proyecto denominado "Construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar no. 1 (Santa Lucía, Edo. Mex.), su interconexión con el A.I.C.M. y reubicación de instalaciones militares".

Según la página de trámites de la Semarnat, el número de proyecto es 15EM2019V0064, mientras que la MIA es Regional en la modalidad "B: INCLUYE RIESGO1".

"Lleva mucho tiempo hacer los trámites, no sólo al ciudadano, no sólo al empresario, al interior del mismo gobierno, hasta ahora, por ejemplo no nos entregan el estudio de impacto ambiental de Santa Lucía, y es un proyecto estratégico y todavía la Secretaría de Medio Ambiente no lo entrega, espero que ya la semana próxima lo termine", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una gira en San Luis Potosí.

(Con información de El Universal y Notimex)

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: