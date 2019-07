Trump vuelve a atacar a congresistas: “son débiles e inestables”, dice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar este domingo contra las cuatro congresistas demócratas con las que se ha trenzado en una polémica en los últimos días y aseguró que deben disculparse con Estados Unidos e Israel.

"No creo que las cuatro congresistas sean capaces de amar a nuestro país. Deben disculparse con Estados Unidos (e Israel) por las cosas horribles (llenas de odio) que han dicho", escribió el gobernante en su cuenta de Twitter.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!

