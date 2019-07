No es sencillo revertir la situación de Chivas: Tomás Boy

Chivas atraviesa por una severa crisis de resultados y no encuentra la salida. Ahora mismo, acumula cinco derrotas de forma consecutiva, cuatro en partidos amistosos internacionales y una más en el arranque de la Liga MX. El funcionamiento del equipo es muy pobre. Y el técnico Tomás Boy reconoce que no es sencillo revertir la situación actual.

“Lo resultados no se justifican, hubo errores puntuales contra Santos, sobre todo en momentos clave del partido. Esas fallas afectan la moral y el rendimiento del equipo, pero así es el futbol. No estábamos jugando mal, en el momento en el que cayó el primer gol. Considero que lo estábamos haciendo muy bien, éramos mejores que Santos y teníamos el control del juego”, explicó.

Y enseguida admitió el estratega del Rebaño Sagrado: “El revertir una situación negativa no es tan sencillo, a eso me estoy abocando. Creo que tenemos elementos para jugar mucho mejor y proponer más futbol. Hay que apechugar este resultado y tenemos que asimilarlo. Tenemos que levantarnos ya”.

“Hemos hilado una racha muy negativa en el sentido de resultados, pero cambiar las cosas cuesta trabajo. No es la primera vez que me sucede, tengo muchos años como entrenador y no me rindo. Apenas estamos empezado, no tengo ninguna duda de esta plantilla y confío plenamente en ella”, añadió el técnico de Chivas.

“No me gustaría hablar de tiempo, pero sí queda claro que nos hace falta tiempo para trabajar y salir de esta situación, revertirla. Yo no quiero un juego vacío para no perder, algo que juegan muchos equipos que sólo buscan el resultado. El Guadalajara tiene que jugar de otra forma y cuando quieres jugar de otra forma va a costar trabajo porque hay muchos hábitos anteriores, este equipo ha tenido 3 o 4 entrenadores con diferentes ideas”, sentenció Tomás Boy.

Además, reconoció qué algunos futbolistas del actual plantel de Chivas no atraviesan un buen momento. “Hay jugadores que han llegado en este momento, que se están integrando a la plantilla y que no están en su mejor momento futbolístico. Ese es el desafío, pueden pensar lo que quieran, puedo recibir las críticas, mi espalda es muy ancha. Lo he hecho muchas veces y con equipos inferiores a este”, aseveró el entrenador.

