La ley de Duterte contra el sexismo desata controversias

El líder filipino Rodrigo Duterte, conocido por sus comentarios sexistas y chistes sobre violación, ha firmado una nueva ley contra el acoso sexual. Aquellos detenidos bajo la llamada Ley de Espacios Seguros podrían enfrentar hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta 500 mil pesos filipinos ($ 9,750 dólares).

El reglamento está destinado a castigar el sexismo en las calles, escuelas y oficinas, incluyendo a tientas, silbidos, insultos misóginos, así como comentarios o gestos no invitados que se refieren a la apariencia de una persona.

La ley también cubre el acoso sexual basado en el género en la web, incluidas las amenazas físicas, psicológicas y emocionales, ya sea públicamente o mediante mensajes privados. De acuerdo con la Ley, empresas como cines, restaurantes y bares deberán colgar letreros de advertencia contra el sexismo y mostrar el número de líneas telefónicas directas donde las personas pueden denunciar los delitos.

"Con esta ley recuperaremos nuestras calles de los acosadores sexuales e intolerantes de género y haremos espacios públicos seguros para todos".

Ana Theresia "Risa" Navarro Hontiveros-Baraquel, senadora de Filipinas que promovió la nueva ley.

Los activistas por los derechos de las mujeres han criticado a Duterte, de 74 años, diciendo que su papel como misógino en jefe haría que la implementación del reglamento sea un desafío.

En 2016, el confeso mujeriego silbó a una periodista durante una conferencia de prensa televisada a nivel nacional, mientras que el año pasado besó a una filipina en el escenario durante una visita a Corea del Sur en un movimiento que provocó acusaciones de abuso de poder.

Para conocer más sobre la nueva ley y cómo podría funcionar, Metro conversó con Jean Enríquez, directora ejecutiva de Coalition Against Trafficking in Women – Asia Pacific y coordinadora de World March of Women Philippines.

Preguntas y respuestas con…

¿Por qué la ley firmada por Duterte provocó controversias?

– Es controvertido porque el propio presidente es el principal proveedor de comentarios sexistas y ha besado a mujeres durante su campaña y mientras estuvo en el cargo abusó de su posición de poder. Nosotros, nosotros mismos, hemos presentado un caso en su contra por comentarios que alientan la violación y la violencia contra las mujeres.

P: ¿Podría ser sancionado?

– No puede ser sancionado mientras esté en el cargo porque si se le otorga inmunidad ante cualquier demanda como presidente.

Jean Enríquez directora ejecutiva de Coalition Against Trafficking in Women - Asia Pacific y coordinadora de World March of Women Philippines / Foto: Cortesía

P: Cuéntennos más sobre el acoso sexual en el país.

– Una de cada cinco mujeres filipinas ha sufrido violencia sexual. El comportamiento del presidente y la visión de las mujeres que repite descaradamente refuerza la cultura misógina. Nunca hemos tenido tantos políticos bajo el mismo gobierno que insultan y degradan flagrantemente a las mujeres.

P: ¿Cómo podría funcionar esta ley?

– Hemos estado capacitando a los gobiernos locales para implementar leyes sobre la violencia de género. A menudo se nos pregunta qué se puede hacer a los funcionarios ejecutivos que violan las leyes. Es un gran desafío que los altos funcionarios sigan reforzando la cultura de violación mientras trabajamos en la ronda para hacer cumplir las leyes.