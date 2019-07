Chivas femenil va por una nueva victoria frente al Necaxa

Tras conseguir sus primeros tres puntos del Apertura 2019 de la Liga MX Femenil, Chivas intentará comenzar una racha positiva. Este viernes, visitará al Necaxa, en punto de las 16:00 horas y buscará hilvanar un buen resultado, que de paso le permita posicionarse mejor en la clasificación.

El lunes pasado, el Rebaño Sagrado sufrió ante el Atlético de San Luis. Tuvo que venir de atrás y remontar la desventaja inicial para imponerse al final por 2-1. Con la primera victoria de la campaña en la bolsa, el plantel rojiblanco recibió una importante inyección de confianza. Ahora, las jugadoras del Guadalajara van por más.

“El triunfo nos vino bien, vamos viento en popa y esto nos motiva. Vamos por más puntos, este partido que viene es difícil, pero queremos sumar. Fue muy satisfactorio ganar, ya que el primer partido lo perdimos, fue complicado, pero ahora vamos por más puntos”, explicó la delantera Rubí Soto.

Con la salida de Norma Palafox, ahora Soto parece tener un lugar seguro en el ataque. Pero no cae en el exceso de confianza, pues sabe que eso podría costarle el puesto. “Es una competencia muy importante, muy fuerte. Ahora sí que no te puedes relajar, no te puedes lesionar, no te puedes enfermar y aquí no hay que bajarle. Quien le baja, va a la banca”, sentenció.

Para la visita al Necaxa, parte Chivas como favorito, pues llega con tres puntos, en la décima posición de la clasificación. Las Centellas, por su parte, son penúltimas de la tabla, todavía sin unidades, tras sumar dos descalabros en sus primeras presentaciones del Torneo Apertura 2019.

Lo más visto de Publimetro TV: