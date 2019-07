Extranjeros del Atlas viven fuerte competencia por un lugar

El reglamento es claro: sólo nueve extranjeros pueden aparecer en la convocatoria de 18 futbolistas para cada partido de la Liga MX. En el Atlas, son 12 los foráneos que hay en el plantel. De esta forma, tres son condenados a ver el encuentro desde la tribuna. Por eso, la competencia es fuerte para pelear uno de esos nueve lugares disponibles.

“Ya lo hablamos con el entrenador de la competencia que se genera, por solo ser nueve convocados y los minutos de los jóvenes. Siempre debemos tener una buena actitud y será una decisión del técnico, será una dificultad para el entrenador. Este es un factor que ya está, pero debemos tener una buena actitud cuando no te toque jugar, porque así el ambiente del equipo se mantendrá”, explicó Jorge Segura.

Además, el colombiano vive otra lucha particular, en la zona defensiva. “Tanto en la vida como en la cancha, se debe tener una sana competencia. Para así, evolucionar mucho más. Creo que es una linda competencia con Santamaría y Nervo. También hay que pensar en los jóvenes que hace méritos para estar ahí, esperando la decisión que toma el entrenador”, añadió el futbolista sudamericano.

Y para adueñarse del puesto, ha tenido que adaptarse a situaciones del balompié actual. “He aprendido mucho del futbol mexicano y de lo que se vive acá. Me piden que sea agresivo, que presione, pero también tengo un compañero, que puede ser amigo o enemigo, que es el VAR. En jugadas que voy fuerte, pero no con mala intención, me las puede cambiar a una expulsión que para nosotros no es lo mejor”, detalló.

La visita a Morelia

Por otra parte, Jorge Segura aseguró que espera un duelo atractivo este viernes, en casa del Morelia. “Sabemos es un gran equipo, que tiene un estadio espectacular y se verá un gran partido. Ellos pueden salir a atacar, pero saben que si nos atacan, también lo haremos nosotros. Tienen jugadores con muy buen pie, pero saldremos a ganar el juego”, aseguró el colombiano.

Finalmente, reiteró la meta que había revelado un día antes su compañero Jesús Isijara. “Pensar en sumar 30 puntos en el torneo, es por el compromiso que se ve en el día a día. Ya con nuevos dueños, el objetivo es alto, pero será más fácil de lograr por el proceso que ya llevamos con el entrenador”, concluyó Jorge Segura.

