Israelíes asesinados en México eran criminales: Jerusalem Post

El periódico israelí The Jerusalem Post identificó como dos buscados criminales a los israelíes Alon Azulay y Jony Ben, asesinados en una plaza comercial ubicada en el sur de la Ciudad de México.

Al reseñar lo ocurrido la tarde del miércoles, la publicación narra que ambos israelíes -a los que se refiere como "los infames criminales"- fueron asesinados en una cafetería. "Una pareja estaba sentada en la mesa adyacente. Después de que los hombres ordenaron sus bebidas, el hombre y la mujer se levantaron de su mesa, se acercaron a los israelíes y uno de ellos les disparó con una pistola"

De acuerdo con el Jerusalem Post, el supuesto "crimen pasional", una de las líneas de investigación presentadas por las autoridades de la Ciudad de México, en realidad se trató de una traición al crimen organizado. "La mujer contó a los investigadores que disparó a los israelíes por "traición y deseo", aparentemente un código criminal para el asesinato debido a la traición contra el mundo criminal en México", se lee en el sitio web.

El Canal 12 de Israel informó que las víctimas israelíes tenían 40 años de edad y son originarios de Bat Yam y de Tel Aviv.

