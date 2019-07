¿Quiénes eran Alon Azulay y Benjamin Sutchi, israelíes asesinados en México?

Este jueves se confirmó la identidad de los dos israelíes asesinados en la Ciudad de México: Alon Azulay, de 41 años y Benjamín Yeshurun Sutchi, de 44 años, quienes el miércoles fueron baleados en un ataque directo ocurrido en una plaza comercial al sur de la Ciudad.

Además, la Embajada de Israel en México confirmó que ambas personas "ya contaban con antecedentes criminales tanto en Israel como en México".

"Actualmente la Embajada realiza las gestiones necesarias para que más tardar [los restos lleguen] la próxima semana a Israel", señaló en un comunicado.

Reconocidos delincuentes israelitas

De acuerdo con el sitio israelí Ynet, "a fines de la década de 1990, Ben Sutchi fue condenado por su participación en el intento de asesinato de Manny Aslan"

Fue en el año 2001 cuando escapó de la prisión "con la ayuda de un policía corrupto". Se cree que escapó hacia América Central "donde lideró una pandilla de delincuentes". Se le extraditó hacia Israel en 2005 y hasta hace poco estuvo en prisión. Tras cumplir su condena regresó a México, "donde fue asesinado junto a su amigo Alon Azulay".

Sutchi había sido condenado a 17 años de prisión por su papel en la contratación de asesinos para el intento de asesinato de Aslan. En 2004 fue capturado en México, bajo la sospecha de que dirigía una pandilla "que se ocupó de asesinatos y drogas", según Ynet.

Durante los años que se fugó de la cárcel fue sospechoso de haber cometido una serie de asesinatos en Centro y Sudamérica; al igual que tráfico de drogas. Recientemente las autoridades mexicanas detuvieron a Erez Akryashvsky, cómplice de Sutchi en México y Centroamérica, quien fue extraditado a Israel.

"Sutchi era considerado un hombre astuto y sospechoso, pero no notó a la asesina sentada en una mesa cercana con una peluca rubia en la cabeza. Después de identificar a su objetivo principal y a su amigo, ella sacó la pistola y disparó una gran cantidad de balas a quemarropa. Ella no dejó ninguna oportunidad para Sutchi y Azulai", indica el periódico citado.

Cuestionados al respecto, expertos en seguridad israelíes indicaron a Ynet que el asesinato de Benjamin Sutchi fue "ordenado por un israelí".

"Parece que su viaje a México era conocido a muchas otras personas. Quien lo supo ordenó la liquidación a un profesional de las organizaciones criminales a nivel local", destaca. "No todos los días ves este tipo de trabajo y no tenemos ninguna duda de que esto no es un 'crimen pasional', sino una liquidación que se encargó y llevó a cabo", explicó el experto, quien habló en condición de anonimato.

"Durante años no ha habido liquidación de esta magnitud, ni una persona despreciable, sino una persona muy dominante que fue muy cautelosa y muy sospechosa", finaliza.

