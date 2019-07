EU y Guatemala firman acuerdo de “tercer país seguro”

El gobierno del presidente Donald Trump firmó un acuerdo de “tercer país seguro” con Guatemala que ayudará a restringir el número de solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos en Estados Unidos.

El acuerdo de “tercer país seguro” requerirá que los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino hacia Estados Unidos soliciten asilo en Guatemala y no en la frontera estadounidense.

Trump consideró la concesión como una victoria, mientras trata de mostrar avances en sus promesas de campaña sobre inmigración.

“Este es un gran día”, declaró. “Hemos estado trabajando desde hace mucho con Guatemala y ahora podemos hacerlo de la manera correcta”.

Today, President Trump announced a safe third country agreement with Guatemala that will put human smugglers out of business and provide safety for legitimate asylum seekers. pic.twitter.com/ENAifXfvRz

— The White House (@WhiteHouse) July 26, 2019