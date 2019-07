Basurero de Los Laureles no debe ampliarse, exigen vecinos de tres municipios

Un centenar de personas se manifestaron la tarde de este lunes afuera de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) en avenida Circunvalación, exigiendo que la dependencia estatal niegue a la empresa Caabsa Eagle los permisos de ampliación del vertedero de Los Laureles y no sólo eso, sino que este tiradero sea cerrado de forma definitiva.

Los inconformes denunciaron graves afectaciones a la salud que está provocando a los vecinos de El Salto, Juanacatlán, además de los poblados de Puente Grande y Tololotlán en Tonalá.

FOTO: Héctor Escamilla

Los manifestantes fueron atendidos por el titular de la Semadet, Sergio Graf Montero, quienes le recriminaron que no exista un plan real para atender el problema del basurero que desde hace años genera contaminación, incluso de lixiviados, descargas que terminan en la corriente del Río Santiago.

Los inconformes señalaron que la actual administración estatal ha sido sumamente tolerante a pesar de las múltiples irregularidades que ha presentado la empresa con la disposición de los residuos sólidos procedentes de los municipios de Guadalajara, Tonalá y Tlajomulco.

Explicaron que incluso, aún después del incendio que duró seis días en ser sofocado y que reveló graves anomalías en la disposición de los residuos, la autoridad no sólo no ha clausurado el predio, sino que incluso han permitido que impere la opacidad en la operación de este espacio.

Graciela González, una de las afectadas expresó:

“Esta manifestación viene de 11 años atrás, la empresa Caabsa ha causado mucha muerte, pobreza y enfermedad en los municipios de El Salto, Juanacatlán y Tonalá (…) esa empresa que maneja la basura que recibimos, son tres mil 500 toneladas de basura diaria. No es posible que una empresa que tiene malas prácticas, que no cumple con la normatividad, esté pidiendo en este momento crecer , nosotros pedimos cierre de la basurera y la muy sinvergüenza de la empresa, hostil, insensible, que se enriquece con las toneladas de basura , que no trata y que no maneja”.

Ante la falta de una respuesta de la autoridad por esta situación, los manifestantes señalaron que si la autoridad no cierra el basurero, ellos lo harán con sus propios medios.

