Chivas no se vuelve loco por triunfo frente a Tigres

Ni tan malos cuando eran criticados, ni tan buenos cuando son aplaudidos. Esa es la filosofía de Chivas en el actual Torneo Apertura 2019. Por eso, el portero Antonio Rodríguez aseguró que el plantel no puede volverse loco después de la victoria por 2-0 sobre Tigres. El Guadalajara le pegó a la plantilla más cara del futbol mexicano, pero mantiene la calma.

“Muy contento con el equipo. Mostramos que somos un equipo muy fuerte, que estamos preparados para los momentos duros. Hablando de lo individual, tengo un Dios muy grande que es una coraza muy fuerte, más grande que cualquier crítica. Me mantuve enfocado, trabajando, sin volverme loco. Sé que debo seguir trabajando, doy gracias a Dios que fue un triunfo muy bueno, una noche redonda: dos goles, se mantuvo el cero atrás, estadio lleno, le ganamos al campeón. Fue un buen golpe”, explicó.

“Estabas enfrentando, por estadísticas y resultados, al mejor equipo de la Liga, en tema de campeonatos recientes. Es un equipo muy capaz y qué bueno que Chivas está a la altura de esa clase de equipos, que puede pelear, que puede vencerlos. Tampoco podemos volvernos locos, vamos a trabajar partido a partido”, agregó el portero del Rebaño Sagrado.

Durante la pretemporada, el equipo recibió duras críticas y el plantel se mantuvo tranquilo. Ahora, entre aplausos por la victoria, Chivas pretende seguir igual. “Lo más importante es que el equipo mantuvo la paz y la calma. Cuando un equipo es fuerte en su interior, puede venir la crítica y a final de cuentas uno sabe que tiene que seguir trabajando. No porque le ganamos a Tigres ya está el equipo para hablar de cosas extra, somos un equipo que debe seguir trabajando y mejorando. Sabíamos que la derrota no podía volvernos locos y tampoco esta victoria”, detalló Antonio Rodríguez.

Para superar a Tigres, el Guadalajara no fue espectacular, pero el portero resta importancia a eso. “Para nosotros, para la gente y para la institución, lo más importante era ganar, fuera como fuera por cómo venía el equipo, por toda la ola de críticas y dudas que hubo, porque están en un estadio lleno, con tu gente, en tu presentación. Se tenía que ganar como fuera, bonito, feo, como sea y se ganó”, concluyó.

Finalmente, reconoció que el gran partido que dio le ayuda mucho después de que se había equivocado una semana atrás, en Torreón. “No puedo pagar ninguna deuda porque no puedo cambiar el pasado, a final de cuentas no puedo regresarme a semanas anteriores. Pero tengo un Dios muy grande que nunca me deja solo y trabajé con el mismo enfoque de todas las semanas. Fue una noche muy buena para todo el equipo y se mantuvo el cero, que a final de cuentas es para lo que trabajamos los arqueros”, finalizó Antonio Rodríguez.

