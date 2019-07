Policía metropolitana genera disputa entre dos alcaldes

Las dudas en torno a la implementación de la policía metropolitana no sólo generó la separación del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque a este proyecto, sino que incluso ya detonó una guerra de declaraciones entre la alcaldesa de esta demarcación, María Elena Limón, y el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus.

En un programa radiofónico, la alcaldesa tildó a Lemus de “mentiroso”, luego que el presidente zapopano afirmó que sí se le había informado a su homóloga de Tlaquepaque sobre los términos como comenzaría a operar la Policía Metropolitana, dentro del esquema de un Organismo Público Descentralizado (OPD).

“Lo que dijo el señor Pablo es mentira, es un soberano mentiroso, no está diciendo las cosas como son, yo en mi vida le he dicho que es personal. No hay modelo de seguridad, no había estructura de mando, no se había dicho cómo se iban a repartir los recursos”, criticó Limón.

Tlaquepaque fue el único municipio de los nueve del Área Metropolitana que se negó a firmar el convenio de la nueva corporación, acusando lagunas jurídicas y financieras en el proyecto que debían ser solventadas.

Tlaquepaque señaló que se sumará a la Policía Metropolitana sólo en caso de que se planteé en términos de coordinación y no con transferencias de recursos humanos y económicos, advirtió Limón.

Pablo Lemus, respondió a los señalamientos de Limón y afirmó que nuca se les dijo a los municipios que estarían obligados a dotar de recursos financieros y elementos humanos al OPD: “Yo no estaba, no estoy ni estaré de acuerdo en entregar ni recursos humanos, llámese los policías de Zapopan, que el gobierno del estado pudiera tener acceso a descontarme recursos municipales”.

Expresan dudas sobre operación de la Policía Metropolitana

Regidores de Guadalajara se reunieron con el alcalde de Guadalajara. Ismael del Toro para conocer los alcances con la entrada en vigor de la policía metropolitana. Los regidores de oposición coinciden que quedan muchas lagunas y ambigüedades en el proyecto que ha sido presentado y signado por los presidentes municipales.s

