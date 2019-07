Brenda Viramontes, feliz de reencontrar el gol con Chivas

Para el centro delantero, goles son amores. Por eso, para la atacante de Chivas, Brenda Viramontes, fue tan importante anotar en la jornada anterior frente al Necaxa. El Rebaño Sagrado se impuso por 3-0 y la rojiblanca se reencontró con las redes rivales, después de más de 10 meses. El torneo pasado se fue en blanco, pues las lesiones la limitaron seriamente, pero ahora está de regreso.

“Estoy tranquila después de este gol. El equipo me ha apoyado al 100 por ciento y por eso siempre trato de dar lo mejor de mí, de dar ese doble esfuerzo desde los entrenamientos y en los partidos. El semestre pasado, las lesiones me dejaron fuera casi todo el torneo y por lo mismo no quiero defraudar la confianza que el profesor me está dando”, explicó.

Su último gol lo había marcado el 17 de septiembre del año pasado, frente a León. Durante la campaña anterior, apenas pudo participar en siete encuentros. Las lesiones no la dejaron. Así, tuvo que pasar más de 10 meses antes de volver a probar las mieles del gol. Ahora, quiere ayudar a Chivas siga con buen paso.

“El equipo tiene mucha calma. El traslado del balón creo que es mucho mejor que otros torneos y ambas son virtudes que nos van a ayudar a sacar adelante los partidos. Queremos sumar muchos puntos, estamos trabajando muy bien y creo que hemos mostrado una gran mejoría colectiva, mucho antes de lo estimado”, concluye Brenda Viramontes.

