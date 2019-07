¿Qué puede pasar si alguien se niega a una revisión de la Guardia Nacional?

Este martes integrantes de la Guardia Nacional comenzaron a vigilar distintas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, situación que causó comentarios encontrados en redes sociales, pues algunas personas argumentaron que esto está en contra del Artículo 16 de la Constitución.

Sin embargo, el especialista en seguridad nacional e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Oliva, consideró que la Ley de ese organismo de seguridad le permite hacer revisiones aleatorias, pues hubo diversas reformas constitucionales que le dan dichas facultades.

“Si un usuario se niega a ser revisado puede ser sometido; negarse a una revisión podría ser porque oculta algo, como estar armado; si las autoridades están facultadas para hacer revisiones lo pueden hacer con el uso proporcional de la fuerza, como quedó establecido”.

El especialista agregó que la Guardia Nacional puede dar conocimiento de delitos del fuero común, ser el primer respondiente, hacerse responsable de la cadena de custodia, presentar personas a la autoridad ante la flagrancia de un delito.

“Creo que hace falta que la gente conozca más los cambios que se hicieron nivel constitucional y la creación de leyes secundarias, en todos lados hay revisiones aleatorias en el transporte público, en los aeropuertos, en las carreteras; me parece que algunos analistas y parte de la opinión publica no está dispuesta a ceder en algo respecto a los niveles de inseguridad que se registran en el país”.

Finalmente, el especialista dijo que el despliegue de la Guardia Nacional puede generar confianza entre los usuarios, aunque es un muestra representativa porque sólo es en nueve estaciones en donde inició esta vigilancia.

"Proteger, no molestar"

“Están desplegados en zonas de alta conductividad delictiva y me parece que su presencia puede generas cierto tipo de confianza a los usuarios. Hay que cambiar la lógica que están ahí para violar derechos humanos, su labor es proteger, no molestar a los pasajeros, se les debe dar tiempo para que actúen en materia de seguridad, esto no significa que no se denuncie cuando existan abusos”.

El Artículo 24 de Ley de la Guardia Nacional establece que “será competente para conocer de delitos federales; sin embargo, en coadyuvancia, podrá conocer de delitos del fuero común, previo convenio con las autoridades de las entidades federativas o municipales”.

Mientras que en el Artículo 22 de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, se explica que cuando sea necesario detener a una persona, se deberá procurar no ocasionar daño a la persona y velar por el respeto a la vida e integridad física.

“Utilizar de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles de uso de la fuerza, conforme a los niveles contemplados en esta Ley y no exponer a la persona detenida a tratos denigrantes, abuso de autoridad o tortura”.

