Tengo otros datos: AMLO sobre subejercicio reportado por Hacienda

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que en el primer semestre de 2019 el Gobierno federal haya cerrado con subejercicio de 174 mil 484 millones de pesos en gasto, tal como lo reportó la Secretaría de Hacienda.

“Yo tengo información de que está bien el ejercicio del presupuesto, porque eso es también algo que se ha manejado sin sustento, que había un subejercicio”, puntualizó en rueda de prensa al asegurar que son ahorros en gasto corriente.

Al ser informado que fue la propia Secretaría de Hacienda quien reportó el subejercicio, el mandatario respondió:

“Yo tengo otra información de la Secretaría de Hacienda, son enfoques distintos, yo considero que en el gasto corriente hemos ahorrado y eso es lo que pueden estar llamando subejercicio, es mi punto de vista y respeto todos los puntos de vista porque este gobierno es de mujeres y hombres libres y nada de que hay una sola postura”.

Y agregó: “Dicen los que estaban acostumbrados a las estrategias de antes ‘¿cuándo van a soltar el gasto?’ Pues ya se soltó, ya el 90% de los adultos mayores están recibiendo su apoyo, ya los 200 mil sembradores están cobrando. Ya se soltó, pero no se suelta como era antes.

'Hay orden'

En esta linea, el mandatario criticó que antes los contratos ‘se soltaban a diestra y siniestra a organismos que no sirven”, pero aseguró que en su gobierno no es así, “hay orden y buena administración”.

Indicó que está cuidando el gasto público al argumentar que tienen 100 nombramientos pendientes que no ha nombrado “porque no pasa nada si no se ocupan esos cargos”.

“Fueron estas instituciones o comisiones, organismos que fueron creando que no tienen ninguna función operativa son consejeros, de organismos que no implican nada, se crearon los cargos para darle empleo a los amigos, a los cercanos al régimen, si fuese algo urgente lo firmo”, sostuvo.

Detalló que los nombramientos pendientes “no alteran para nada el funcionamiento del gobierno porque estaba excedido el gobierno”.

“Uno recibe un mandato para cuidar los bienes públicos, entonces nada de derroches, cuidar todo”, agregó.

Por otra parte, reiteró que cuando estaba el secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón le aprobaban todo el presupuesto y “ahí empezaban las partidas de moche”.