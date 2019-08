Atlas no pierde el piso con su arranque perfecto

Atlas lleva dos victorias en sus dos primeros encuentros del Torneo Apertura 2019. Y este viernes, a las 21:00 horas en el Estadio Jalisco, recibirá a otro equipos que lleva arranque perfecto, Santos Laguna. Pero los Zorros no dejan que ese buen inicio de semestre haga que el plantel despegue los pies del suelo.

“Muy bueno, con dos victorias Atlas hace tiempo que no iniciaba de esa manera, pero esto es paso a paso. Tampoco nos tenemos que marear con estos primeros partidos porque siempre hay cosas por corregir y mañana tenemos que demostrar para lo que estamos. Hay que seguir mejorando y seguir creciendo”, explicó este jueves el uruguayo Facundo Barceló.

“La verdad estoy contento porque al equipo le ha ido bien. Acá lo principal es que al club le vaya bien. Si me toca estar desde el banco voy a apoyar, esperando mi oportunidad. Siempre apoyando a mis compañeros que lo están haciendo muy bien”, agregó el delantero del Atlas.

Para el actual torneo, Javier Correa llegó como refuerzo y Barceló se fue a la banca. “Hoy no me está tocando jugar de arranque, pero en el momento que me toque tengo que demostrar que estoy a la altura y tratar de hacer un buen papel. Es algo normal, hay una competencia muy linda con Javier, que lo conozco del futbol argentino. Nos llevamos muy bien, hoy le está tocando jugar a él, yo lo estoy apoyando y esperando mi oportunidad”, afirmó.

A pesar de eso, Facundo Barceló reiteró su deseo de quedarse con los Zorros al finalizar su préstamo actual. “Todavía me quedan seis meses hasta diciembre. La verdad que estoy muy feliz aquí, estoy muy feliz en Atlas y me encantaría seguir aquí por mucho tiempo. Pero bueno, la realidad dice que el contrato es hasta diciembre. No voy a pensar en eso, estoy pensando en seguir haciendo carrera aquí en México, seguir creciendo en Atlas y después el futuro se verá”, finalizó el uruguayo.

