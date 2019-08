Defiende López Obrador la Ley de Extinción de Dominio

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar totalmente de acuerdo con los términos de la Ley de Extinción de Dominio, pese a que algunos señalan que vulnera el respeto a la propiedad privada y a los derechos humanos.

“Tenemos oposición porque es normal, ellos no hicieron esto […] (Estoy) totalmente de acuerdo (con los términos de la Ley)”, sostuvo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que lo que la legislación pretende es que “lo que se confisque por delincuencia sea, común o de cuello blanco, todos los bienes que se confisquen de inmediato se van a entregar al pueblo, ya sea dinero o bienes, con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”.

“Se está procurando con la legislación de que no se tarde mucho tiempo el proceso para devolverle al pueblo estos bienes”, indicó.

Mecanismo propuesto

El mandatario detalló que el mecanismo que se está proponiendo es: Inmediatamente que los bienes se confisquen se hace un avalúo formal y se procede a donarla o venderla en beneficio de la población.

Explicó que mientras se hace lo anterior, el juicio a la persona seguirá su curso y si resulta que la retención del bien era injusta, de inmediato el Instituto le paga el valor del bien a la persona. “Cuando llegue la sentencia se le restituyen sus bienes con dinero”, abundó.

¿Por qué se hace esto?, agregó, “porque si no ese bien se puede mantener por años y se deteriora y el Estado además tiene que pagar, utilizar recursos, para su mantenimiento, vigilancia, entre otras cosas”.

Ejemplificó lo anterior con el caso del bien inmueble confiscado a Zhelnli Ye Gon:

“La casa del ciudadano chino mexicano, cuánto tiempo lleva y apenas se está logrando el último trámite y eso porque decidimos venderla porque de mantenía ahí… Nadie sabía, fue cuando empezamos a indagar dónde quedo la casa y los bienes, se encontró que estaba la casa, pero, ¿desde cuándo? ¿Qué pasa con esas instalaciones? En algunos casos saquearon esos bienes que tenían muebles, no me estoy refiriendo en particular a esa casa sino en general, pero eso es un procedimiento rápido el que se está procurando”.