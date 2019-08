El Mencho se esconde en las Montañas como lo hacía El Chapo: DEA

Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el nuevo objetivo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tras la sentencia dictada a Joaquín, El Chapo, Guzmán.

De acuerdo con Univisión, el capo michoacano se esconde en las zonas serranas en los estados de Jalisco, Michoacán y Colima, que son controlados por su organización, como solía hacerlo El Chapo.

“Se esconde en zonas montañosas de Jalisco, Michoacán y Colima. Creemos que él ya no esta en las ciudades", advirtió al medio Kyle Mori, agente especial de la DEA que busca al también llamado Señor de los Gallos.

Hace alrededor de ocho años, la DEA comenzó una investigación ante el acelerado crecimiento del CJNG, que actualmente tiene presencia en 23 estados del país.

Mori señala que El Mencho podría estar escondido en cabañas de lujo, viviendas humildes y hasta cuevas, sin durar mucho tiempo en cada lugar.

Según la DEA, El Mencho ha creado su propio “Triángulo Dorado” para resguardarse y operar en la clandestinidad, de la misma forma que lo hizo Guzmán Loera hace años.









El bastión de El Mencho podría estar localizado en un extenso territorio en donde se siembran narcóticos y hay laboratorios clandestinos, además de dos puertos importantes: Manzanillo y Lázaro Cárdenas, por donde recibe químicos para elaborar drogas sintéticas. Esta área incluye la ciudad de Guadalajara.

A través de asesinatos y sobornos, El Mencho ha logrado la expansión del CJNG en la mayor parte del país, así como en ciudades de EU como Los Ángeles, San Diego, El Paso, Laredo, Houston, Dallas, Miami, orlando, Nueva York, Denver. Atlanta y Chicago.

Univisión señala que este grupo criminal ha extendido sus operaciones en otros continentes en tan solo 10 años, por lo que el gobierno de EU aumentó en noviembre pasado a 10 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura y catalogó al cártel como una de las cinco principales amenazas que enfrenta México.

Las operaciones de El Mencho

El agente de la DEA dijo a Univisión que a diferencia de El Chapo, el líder del CJNG no asume riesgos innecesarios andando en las ciudades, un comportamientos similar al de El Mayo, líder del Cártel de Sinaloa y con más de 50 años sin haber pisado una cárcel.

"Has escuchado historias de 'El Chapo' entrando en un restaurante, que les quitan los celulares a los comensales, paga las cuentas de todos y desaparece en Culiacán (Sinaloa). 'El Mencho' no hará eso. No le importa vivir en las montañas como un ranchero. Eso complica su captura. ¿Dónde fue capturado 'El Chapo'? Siempre en las ciudades (en Mazatlán en 2014 y en Los Mochis en 2016). 'El Mencho' no hará eso", insistió el agente antinarcóticos.

Mori detalla que Oseguera Cervantes no consume drogas, tiene buena salud, una condición física envidiable y tiene la disciplina de un militar, lo que ayuda a manejar el cártel como un negocio.

