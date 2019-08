Senado de EU ratifica a Christopher Landau como embajador en México

El abogado Christopher Landau fue ratificado este jueves como embajador de Estados Unidos en México, puesto vacante desde mayo de 2018, cuando renunció Roberta Jacobson.

Landau es abogado constitucionalista y de apelaciones; con trayectoria llevando casos ante la Suprema Corte de Justicia, cortes federales y estatales de apelación.

Su nombramiento recibió todo tipo de reacciones en redes sociales. Una de las primeras voces fue la de Arturo Sarukhan, quien publicó: "Finalmente, después de 15 meses, Estados Unidos tiene un nuevo embajador en México . Le deseo a Chris Landau lo mejor en lo que será una publicación difícil y desafiante. Nuestros 2 países merecen algo mejor que la política de México, y eso es ser demasiado generoso y diplomático, viniendo de la Oficina Oval".

Finally, after 15 months, the US has a new ambassador in #Mexico. I wish Chris Landau the best in what will be a trying and challenging posting. Our 2 countries deserve better than the Mexico policy -and that's being overly generous and diplomatic- emanating from the Oval Office.

— Arturo Sarukhan (@Arturo_Sarukhan) August 1, 2019