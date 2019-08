Pruebas de misiles de Kim Jong-un no violan pacto: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a las nuevas pruebas de misiles de Corea del Norte y aseguró que esos lanzamientos no infringen el acuerdo que alcanzó en Singapur con el líder norcoreano, Kim Jong-un, aunque admitió que violan las resoluciones de las Naciones Unidas.

"Kim Jong-un y Corea del Norte probaron tres misiles de corto alcance en los últimos días. Esos misiles no son una violación del acuerdo firmado en Singapur, ya que no hubo una discusión sobre los misiles de corto alcance cuando nos estrechamos la mano. Puede que sean una violación de la ONU", dijo Trump en Twitter.

…..Chairman Kim does not want to disappoint me with a violation of trust, there is far too much for North Korea to gain – the potential as a Country, under Kim Jong Un’s leadership, is unlimited. Also, there is far too much to lose. I may be wrong, but I believe that……

