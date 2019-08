Basurero debe ser clausurado, demandan vecinos de tres municipios

A pesar que desde hace 11 años mantienen una lucha para que se cierre el basurero de Los Laureles, en los límites de El Salto y Tonalá, es hora que no han obtenido respuesta. Son más de cinco mil vecinos quienes se dicen afectados en su salud no sólo por los olores fétidos, sino también por que no se hace una adecuada disposición de la basura y que muchos de los lixiviados terminan descargándose incluso a las aguas del Río Santiago.

Construido en 1999, el basurero debió cerrar en el año 2008, pero la empresa Caabsa Eagle ha logrado ampliar ese periodo de operación favorecido por las autoridades estatales y municipales. Incluso ahora hay un letrero que señala que su vida útil concluirá hasta el año 2030.

FOTO: Cortesía

Vecinos de los municipios de El Salto, Tonalá y Juanacatlán están en pie de lucha para evitar que se permita la expansión del vertedero de Los Laureles y que pase de 76 a 106 hectáreas. Acusan que la empresa Caabsa no ha demostrado, históricamente, hacer un buen manejo de los desechos sólidos, pero aún así se les sigue dando tolerancia.

“Esta manifestación viene de 11 años atrás, la empresa Caabsa ha causado mucha muerte, pobreza y enfermedad en los municipios de El Salto, Juanacatlán y Tonalá (…) esa empresa que maneja la basura que recibimos, son tres mil 500 toneladas de basura diaria. No es posible que una empresa que tiene malas prácticas, que no cumple con la normatividad, esté pidiendo en este momento crecer , nosotros pedimos cierre de la basurera y la muy sinvergüenza de la empresa, hostil, insensible, que se enriquece con las toneladas de basura , que no trata y que no maneja”, señaló Graciela González

Los vecinos han advertido que en caso que sus demandas no sean atendidas, y se permita la ampliación del basurero, impedirán el acceso a los vehículos. En 2008, vecinos ya realizaron un bloqueo del vertedero, pero entonces las autoridades estatales mandaron a un grupo de antimotines que confrontó a los vecinos, además que también hubo grescas con pepenadores porque no los dejaban entrar a laborar.

Los vecinos han acusado que además de no realizar una adecuada disposición de los residuos (carente de separación), estos permanecen a cielo abierto, además que los jugos de los desperdicios se han derramado hacia las aguas del Río Santiago.

Los vecinos denunciaron que a pesar de los riesgos medioambientales provocados por este vertedero, el problema radica también en que las autoridades municipales siguen autorizando la construcción de fraccionamientos a menos de 200 metros del vertedero. Serían más de cinco mil afectados a causa de esta contaminación.

Lo que dicen las autoridades sobre el basurero

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) señaló que de momento no existe aún un dictamen que avale la ampliación del relleno sanitario conocido como Los Laureles. Señaló que se elabora una manifestación de Impacto Ambiental.

El pasado 20 de febrero presentó la solicitud de evaluación y dictaminación en materia de impacto ambiental. El tiempo de dictaminación de Manifestación de Impacto Ambiental es de 90 días hábiles, el cual podrá ser extendido cuando se requiera información complementaria.

