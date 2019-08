Janelly Farías besa el escudo y llora tras primer gol con Chivas

Tras marcar el gol que dio a Chivas el triunfo sobre Puebla por 1-0, la defensa central, Janelly Farías, no pudo ocultar su emoción. En Europa, jugó la Champions League femenil y tiene experiencia también en Estados Unidos. Pero dejó todo para integrarse como refuerzo del Rebaño Sagrado. Por eso, este domingo no pudo evitar llegar hasta las lágrimas tras su primer tanto.

“La verdad que me dieron lágrimas… al medio tiempo tenía muchos sentimientos. Ahorita que me preguntas, hasta me dan ganas de llorar, porque”, en ese momento Janelly interrumpió sus palabras, pues se le quebró la voz. Enseguida pudo continuar. “De felicidad… llevo toda mi vida preparándome para esto. Este escudo”, una vez más, tuvo que frenarse pues el llanto la invadió y se tomó la camiseta para besar el escudo de Chivas.

Janelly Farías llora porque llegar a este momento no fue fácil. Tuvo que pasar muchas cosas antes de poder ser parte de la primera Liga profesional femenil en su pías. “Muchas lesiones, cosas de la vida que son yo digo que necesarias para aprender, para crecer. Lo bueno es que las superé y estoy aquí. Chivas me ha dado todo el apoyo, todo el respeto y estoy muy agradecida por eso. Feliz por mi primer gol”, señaló.

Ahora, el escudo de Chivas es parte por demás importante en su vida. “Representa todo, todo… la verdad que es el equipo más grande de México, tenemos la afición más grande de México y me atrevo a decir que de todo el mundo. La afición más apasionada, con más amor y eso vale mucho”, añadió la defensa central del Rebaño Sagrado.

Finalmente, sobre la victoria sobre Puebla admitió que fue más difícil de lo pensado. “La verdad fue un partido complicado, más de lo que esperábamos. Lo bueno fue que no nos dimos por rendidas y pudimos conseguir el gol que fue lo importante. Llevamos un mes trabajando bien como equipo, falta mucho por mejorar, hay errores, detallitos que debemos ajustar”, concluyó Janelly Farías.

