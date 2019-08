Supremacía blanca, un mal que debe ser destruido: Ivanka Trump

Luego de los tiroteos ocurridos este fin de semana en varias ciudades de Estados Unidos, Ivanka Trump afirmó que la supremacía blanca es un mal que debe destruirse.

A través de su cuenta de Twitter, la hija del presidente Donald Trump, señaló que en medio de los ataques en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, es necesario “alzar la voz en rechazo de estos actos atroces y cobardes de odio, terror y violencia”.

"La supremacía blanca, como todas las demás formas de terrorismo, es un mal que debe ser destruido”, escribió.

White supremacy, like all other forms of terrorism, is an evil that must be destroyed.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 4, 2019