No habrá marcha atrás a alza tarifaria, menciona el gobernador Enrique Alfaro

No habrá marcha atrás al aumento de la tarifa del transporte público masivo ni de las unidades que pasen al modelo ruta empresa, sentenció el gobernador del Estado, Enrique Alfaro. Señaló el funcionario que ya se está cobrando una tarifa social y subsidiada por el estado, de lo contrario el costo del transporte sería aún mayor.

“Con la tarifa de siete pesos, de las ciudades del país, están con una tarifa más alta las siguientes ciudades: Monterrey, Querétaro, Cuernavaca, Toluca, San Luis, León, Hermosillo, Acapulco, Veracruz, Matamoros, Villahermosa, Oaxaca, Ciudad Juárez y Aguascalientes. No creo que tenga que volver a explicar, que por cierto, de todas esas ciudades, la que tiene el costo más alto de diésel, de todas es Guadalajara con 21.05 pesos. Entonces el tema que si cuesta siete pesos me parece que es un tema que no tiene fundamento”, señaló Alfaro.

Las autoridades informaron que se entregarán 25 mil tarjetas electrónicas de forma gratuita para que la gente pueda realizar transbordos con descuentos entre las rutas alimentadoras y los servicios del Macrobús y del Tren Ligero.

Señalaron además que dos rutas que habían migrado a la tarifa de 9.50, deberán regresar a la de siete pesos por incumplimientos y mala calidad de los servicios. Las rutas amonestadas son la las rutas 368 y 51-C debido a que no cumplen con los criterios de ruta-empresa.

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, anuncia asimismo que se detiene la nueva tarifa de 9.50 a las nuevas rutas-empresa hasta que se integre la Contraloría Social: “Con la Contraloría Social haremos una revisión de todas las rutas que tengan la tarifa de 9.50, estamos ya esta misma semana entregando a quienes han hecho el planteamiento una propuesta de modelo de organización y de trabajo de la Contraloría Social para poder hacer una supervisión de manera coordinada con la participación de instancias ciudadanas”. También informó que se suspende el cobro del transbordo del Macrobús y sus rutas alimentadoras, mientras estas últimas no mejoren y reemplacen sus unidades.

Los argumentos