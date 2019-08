Edgar Hernández no se rinde en busca de un lugar con Atlas

La posición de Edgar Hernández en el actual plantel del Atlas no es para nada sencilla. Como arquero, parece relegado al tercer puesto. El colombiano Camilo Vargas llegó como refuerzo para adueñarse de la titularidad y ha cumplido con grandes actuaciones. José Hernández es el suplente, pero ahora se encuentra en los Juegos Panamericanos.

Así, Hernández queda relegado al tercer puesto, pero asegura que no se rinde. Con 36 años de edad, tiene un largo recorrido en el futbol mexicano y sabe que no puede perder la paciencia. Simplemente trabaja e busca de una oportunidad y ahora que, ante la ausencia de José Hernández, puede mostrarse en Copa MX, espera aprovecharlo.

“Es una competencia complicada para todos. Camilo es un extraordinario arquero, por algo juega en su Selección y ‘Pepe’ igual, es un joven con mucha capacidad que poco a poco irá demostrando. Ahora le toca estar en los Panamericanos y al final de eso se trata, la competencia interna hará que el equipo mejore y el técnico la tenga difícil. Él va a tomar la decisión del que mejor ande va a jugar”, explicó el guardameta.

“Creo que el futbol tiene que ser competencia, si no hay competencia se vuelve muy cómodo el futbolista y es lo peor que le puede pasar no solo a un futbolista, a cualquier ser humano, sentirte que eres titular, sentirte que no hay nadie atrás empujándote. Camilo ha demostrado lo que es en estas fechas, es un gran compañero y un gran ser humano”, agregó Edgar Hernández.

“Nosotros trabajamos. Al final no por eso uno va a bajar los brazos o no por eso uno va a rendirse, al contrario. Estoy por cumplir 37 años, tengo tanta experiencia en esto, sé cómo es el futbol y lo importante es trabajar en pro del equipo, no en pro de uno. Simplemente en pro del equipo para que mejore y quien esté en la cancha nos refleje como porteros”, sentenció el portero del Atlas.

