Ante críticas, “Chapo” Sánchez defiende al “Pollo” Briseño

En los últimos días, fuertes críticas y hasta burlas han llovido sobre el defensa central de Chivas, Antonio Briseño. Los señalamientos son provocados por su efusividad al momento de festejar jugadas defensivas, como una barrida en el área. Y aunque en otros países suele verse, en México no es común. Por eso, su compañero, Jesús “Chapo” Sánchez, ha salido en defensa del “Pollo”.

“Cada quien tiene su estilo, yo no hago eso, pero tampoco critico a los que lo hacen. Cada uno tiene su manera de vivir el futbol y no siento que esté mal. Por ahí en otros países lo hacen y allá no se ha tenido ninguna critica”, explicó este martes el futbolista del Rebaño Sagrado.

“Cada quien tiene su forma de vivir el partido, de vivir el futbol. El ‘Pollo’ es una persona muy efusiva también en los entrenamientos, no crean que sólo es el partido. No lo veo mal, cada uno tiene su forma de expresarse, él lo hace así y no lo veo mal. Yo lo hago de otra forma y no siento que sea algo para hacer tanto revuelo”, sentenció Sánchez.

Antonio Briseño es uno de los jugadores que ha llegado como refuerzo para el actual torneo. Con él y el resto de incorporaciones, el “Chapo” asegura que el Guadalajara está bien armado. “Chivas está para competirle a quien sea, pero debemos demostrarlo. Hay que trabajar y esforzarnos todos los días para estar a la altura de equipos que invierten demasiado. A final de cuentas, el futbol es de hombres, no de nombres. Tenemos que esforzarnos y demostrar que podemos competirle a equipos de mucho más presupuestos”, aseveró.

En el plano personal, reconoció que le ha costado trabajo regresar, pero no pierde el sueño de recuperar la titularidad. “Me aquejaron varias lesiones, casi un año y un mes de inactividad. No es fácil volver, no es fácil retomar el ritmo que tenía en ese momento y obviamente el encontrar un nuevo entrenador, con nuevas ideas, es difícil. Después de la lesión, mis compañeros ya tenían mas tiempo de trabajo, pero aquí sigo tratando de ganarme un lugar, trabajando y siendo perseverante”, afirmó este martes.

Finalmente, aseguró que no tiene problema en jugar por la banda izquierda, si eso lo lleva de nuevo al cuadro titular. “Si se me requiere, obviamente estaré a disposición, ya había jugado antes a perfil cambiado cuando estuvo Matías (Almeyda). Obviamente, uno por ser derecho se siente mas suelto por su perfil natural, pero no estoy en contra de jugar por el lado izquierdo”, concluyó Jesús Sánchez.

