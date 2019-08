Gobierno del Estado anuncia transbordos sin costo en nueva etapa de "Mi Transporte"

El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó la siguiente etapa del modelo Mi Transporte, que incluye transbordos sin costo entre el Macrobús y 13 rutas alimentadoras, la reducción de la tarifa de 9.50 a 7 pesos en dos rutas empresas que no cumplieron con los estándares de servicio (C98 y C54) y la distribución de 25 mil tarjetas de prepago gratuitas para los ciudadanos.

También se reforzará la contraloría social a las rutas empresas, de la mano del Observatorio Ciudadano, la FEU y las organizaciones que deseen sumarse.

“En la política de trasbordo hicimos algunos ajustes que nos parece importante resaltar, primero, anunciar que se suspende el cobro de dos pesos en trasbordo con tarjeta entre Macrobús y sus 13 rutas alimentadoras hasta que renueven los autobuses con los que operan”, detalló el mandatario.

Añadió que en el caso de la troncal del Macrobús al Tren Ligero se ratifica el descuento de 50 por ciento en el trasbordo.

En el trasbordo de Tren Ligero a Tren Ligero será de cero pesos, mientras que de Tren Ligero a Sitren, el pago será del 50 por ciento de la tarifa.

El mandatario añadió que, tras haber concluido el proceso de regularización, y con el propósito de ofrecer máxima transparencia en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte, a partir de mañana estará en el portal de la Secretaría de Transporte, de forma pública, la relación de concesiones y concesionarios del transporte público.

“A diferencia de la administración anterior, que gastó 40 mdp sin lograr nada, este proceso se hizo en 4 meses sin gastar un solo peso”, puntualizó Alfaro Ramírez.

En el caso de las tarjetas de pago electrónico que serán distribuirán a los ciudadanos en las filas de UNIVAJE de la Línea 1 y 2 del Tren Ligero por personal de SITEUR, el titular del Ejecutivo estatal comentó que “para poder atenderla queja respecto al cambio exacto, tenemos que hace ver todos los ciudadanos que es indispensable el que podamos ir migrando en esta ciudad al sistema de pago electrónico, por eso en una primera etapa vamos a otorgar de manera gratuita 25 mil tarjetas de pago electrónico a usuarios para facilitar el cobro exacto de la tarifa”.

El mandatario reiteró su apertura para recibir las propuestas, ideas y planteamientos que refuercen las medidas que contribuyan a mejorar el transporte público de la ciudad, por ello, se tendrá una Contraloría Social que está abierta a todas las organizaciones que quieran sumarse.

“Estamos asumiendo el compromiso a petición del Observatorio del Transporte y de la FEU de iniciar con un mecanismo de Contraloría Social la revisión de todas las rutas del transporte público para garantizar que presenten un servicio de calidad y conforme a la norma, si pretenden tener acceso a la tarifa de ruta-empresa”.

Por su parte, el Secretario de Transporte, Diego Monraz, dijo que para tomar la decisión de revocación de la tarifa a 2 rutas empresas, fue porque “se detectaron incumplimientos como falta de flota, presentaban menos de la mitad las unidades (..) detectamos faltas que son o reincidentes o graves o también acumulación de quejas de la ciudadanía”.

Los anuncios fueron los siguientes:

1. Transbordo gratis en Macrobús. Se suspende el cobro de trasbordo con tarjeta de 2 pesos entre Macrobús y sus 13 rutas alimentadoras, hasta que renueven los autobuses con las que operan éstas últimas. Continuán también los transbordos del 50% entre Macrobús y Tren Eléctrico, así como entre el Tren Eléctrico y el Sitren. Y se recuerda que el transbordo dentro del Tren es sin costo.

2. Calidad antes que tarifa. Medidas para reforzar la calidad en el servicio: Revocación de la tarifa en aquellas rutas empresa en las que tenemos elementos para proceder de inmediato. Revisión del resto de rutas empresa, a través del mecanismo de la Contraloría Social. Revocamos la tarifa 9.50, a 7 pesos, a dos rutas empresa que incumplen con los criterios requeridos. Ruta C98 (antes 368 CUT) que va de Periférico y Federalismo, en Zapopan, hasta el CUTonalá. Ruta C54 (antes 51 C), que recorre de Periférico y Santa Margarita en Zapopan, hasta Loma Dorada en Tonalá. Esta semana convocaremos a la primera reunión de trabajo de la Contraloría Social, encabezada por la FEU y el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, así como a las organizaciones que quieran sumarse, para que colaboren y evalúen que las rutas que se integren al modelo Mi Transporte, cumplan con los requerimientos. Juntos haremos el trabajo de revisión e inspección, con el único propósito de hacer las cosas bien.

3. No más unidades fuera de forma. Adiós a las unidades con más de 10 años de antigüedad en Ruta Empresa. Vamos a corregir el reglamento laxo que nos dejaron; no permitiremos que unidades que estén fuera de norma, es decir, que tengan más de 10 años de antigüedad en las calles migren al modelo Mi Transporte. Lo que hoy permite el reglamento es: que el 65% de la flota que circula en el modelo empresarial, lo haga fuera de norma. No se permitirá comenzar a operar en el nuevo modelo si no existe, al menos, un comprobante de compra de la nueva unidad. Para eso corregiremos el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte.

4. Tarjetas de pago electrónico gratis. En una primera etapa, se otorgarán de forma gratuita 25 mil tarjetas de pago electrónico a usuarios, lo que facilitará el cobro exacto de la tarifa. Desde hoy otorgaremos de forma gratuita 25 mil tarjetas en las filas de Univiaje de las estaciones de L1 y L2 del Tren Ligero, ya que es la mejor manera de garantizar el cobro exacto de la tarifa. El costo actual de la tarjeta es de 20 pesos e incluye un viaje. A partir de esta semana habilitaremos también una red de recarga a bordo de 600 unidades de ruta empresa y se encuentra en desarrollo un acuerdo con tiendas de conveniencia para ampliar alternativas.

5. Tarifa técnica vs tarifa social. Construcción de tarifa técnica y tarifa social con colaboración de UdeG. El Gobierno de Jalisco compartirá los insumos técnicos e información a la Universidad de Guadalajara para que nos ayuden a actualizar los criterios para lograr una tarifa técnica y tarifa social para el transporte público del Estado.