Obras en La Primavera fueron clausuradas, piden al TAE no intervenir

Luego que el pleno del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en sesión extraordinaria nocturna, aprobó finalizar la prórroga indefinida de la empresa México Inversiones con la cual se abría la puerta para la urbanización del Cerro del Tajo,el gobernador del Estado, Enrique Alfaro lanzó una advertencia a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para que no intervengan en el proceso y no generen recursos para beneficiar a los desarrolladores que amenazan al bosque de La Primavera.

“Que ni se le ocurra a los del Tribunal de lo Administrativo querer salir con suspensiones y con lo que saben, porque hoy en Jalisco se acabó lo que se vendía. Los hechos que vendrán muy pronto serán la mejor señal y la mejor muestra de que aquí nadie va a seguir actuando en la impunidad total; eso es lo que nos ha lastimado como sociedad, que se piense que se puede transgredir la ley sin que pase nada. Vamos a estar acompañando a Tlajomulco, no podemos permitir que el interés de la ciudad pueda trastocarse por intereses particulares”.

Lo que el ayuntamiento de Tlajomulco revocó fue una prórroga indenfinida que data de hace 40 años donde permitía a la empresa México Inversiones la urbanización del fraccionamiento El Cielo II en el Cerro del Tajo, junto al bosque de La Primavera, y en una zona de protección ambiental.

También se revocaron licencias y permisos otorgados entre 1972 y 1979 que permitían la urbanización y extensión de la primera y segunda sección de El Palomar y el área del Jockey Club.













Publicidad













El ayuntamiento denunció que los recientes deslaves en la zona de Bosques de Santa Anita y El Terrón habrían sido también culpa de los movimientos de tierra que se hicieron de forma irregular en la zona del Cerro del Tajo.

“Cuando pasa algo en Tlajomulco siempre quieren voltear y decir ‘ah, ahí estaba Alfaro de presidente (…) Todos esos proyectos que estamos enfrentando juntos son proyectos que se hicieron al margen de la ley, no con la autorización de gobiernos y de autoridades, y lo que esté fuera de la ley sera combatido”, agregó Alfaro, quien no descarta que los desarrolladores inmobiliarios recurran a procesos jurídicos para seguir con las obras.

Durante la inauguración de un nuevo rastro en Tlajomulco, Alfaro expresó: “Cuando hicimos y tomamos esas decisiones se nos vinieron manifestaciones y amenazas, decían que la gente me iba a odiar y que iba a ser el acabose político. Cada vez que gobierno algo me inventan, que me van a destrozar políticamente, y que se acabó nuestra historia, y que las decisiones que tomamos nos van a acabar nuestro capital político”.

Te recomendamos