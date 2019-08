Donald Trump visita zona del tiroteo en El Paso, Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este miércoles la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, donde el pasado sábado ocurrió un tiroteo masivo en el que murieron 22 personas, entre ellas, ocho de origen mexicano.

“Tuvimos un día impresionante, como saben, salimos de Ohio, con el amor y el respeto oficina presidencia… me hubiera gustado que estuvieron ahí para verlo”, señaló el presidente Donald Trump, desde el Centro de Operaciones de Emergencias, en El Paso, Texas.

“Estuvimos en el hospital más tiempo del que teníamos programado , nos reunimos con muchas personas, con los doctores que han hecho un trabajo increíble. Sentimos su entusiasmo, amor y respeto. Hay muchos héroes aquí”, indicó, en referencia a los policías, militares y las primeras autoridades que respondieron al tiroteo.

Cuestionado sobre los comentarios de Sherrod Brown, senador del Partido Demócrata por Ohio quien criticó su visita, Trump respondió: “Ellos no deberían de estar haciendo política hoy. Ellos no creerían Lo que vimos en el hospital. Sherrod Brown es un fallido candidato presidencial que no logró el 0% en las encuestas. Son muy deshonestos”.

Horas antes, Trump visitó la ciudad de Dayton, en Ohio, donde la madrugada del domingo ocurrió otro tiroteo el que murieron nueve personas, además del atacante. Este incidente ocurrió 13 horas después del registrado en la plaza comercial Cielo Vista, de El Paso.

En ambos sitios, Trump fue recibido con protestas de grupos de manifestantes que exigían un control más estricto para la venta y porte de armas en Estados Unidos. En el evento "El Paso Strong", ocurrido minutos antes, "Hemos resistido todo este tiempo, como familias: separación de familias, envío de migrantes a Ciudad Juárez y el horrible muro", señaló uno de los oradores.

Antes de iniciar su viaje, el presidente Donald Trump propuso este miércoles -en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca- fortalecer la verificación de antecedentes penales para quienes compran armas y aseguró que en el Congreso hay un "fuerte apetito" político para aprobar una ley en ese sentido.

