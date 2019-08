Chivas femenil irá a León en busca de tres puntos

Chivas vive un buen momento en la Liga MX Femenil y quiere extenderlo. El próximo lunes buscará en casa de León su cuarta victoria de forma consecutiva, para mantenerse en puestos de Liguilla dentro del Torneo Apertura 2019. En la mente de las rojiblancas solo hay lugar para pensar en los tres puntos.

“Es cierto que perdimos contra ellas en la pretemporada, pero creo que se debió a que no estábamos concentradas. La cancha no ayudó para nada en esa ocasión, pero no es pretexto. No podemos repetir una actuación como esa, el próximo lunes vamos a ir a León por tres puntos más a nuestra cuenta. Queremos seguir invictas allá y demostrar que el equipo está más adaptado a lo que el profesor quiere”, explicó Samara Alcalá.

“Creo que tenemos que seguir enfocadas y concentradas en el gran objetivo. Falta mucho torneo y debemos de continuar mejorando. En la línea defensiva haremos lo posible para sumar un partido más sin recibir gol. Creo que sólo falta tener la contundencia a tope para que el equipo se vea más equilibrado”, añadió la futbolista de Chivas.

En el actual torneo, Samara Alcalá se apoderó de la titularidad y ha tenido actuaciones destacadas. Ahora desea seguir por ese buen camino en el plano individual. “Estoy muy contenta porque me formé aquí. Me siento muy agradecida porque me han dado la oportunidad de tener regularidad en este arranque de torneo. Soy consciente de que tengo que seguir trabajando al máximo y la exigencia es al doble para todo el plantel porque tenemos que mantener este buen paso”, concluyó.

