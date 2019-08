Ex secretario sería sólo un chivo expiatorio, afirma su defensa

La defensa de Antonio Gloria Morales se manifestó en torno a la detención del ex funcionario estatal y señalan que fue turbia la detención, pues afirman que el no formaba parte del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade), cuando se realizó la compra a sobreprecio de la llamada Casa Jalisco en la ciudad de Chicago, Illinois.

“Antonio Gloria no intervino jamás en dicha compra. Es más, no podía hacerlo ya que nunca fue miembro del Consejo de Administración de Jaltrade; no aprobó esa compra; no la gestionó; no firmó contrato alguno relacionado con ésta; no intervino en ninguna negociación para realizarla; no se le imputa desde luego el haber obtenido beneficio con motivo de esa compra; no firmó documento

alguno. No hizo nada relacionado con esa adquisición ya que simplemente no podía hacerlo por ser ajeno a sus funciones, atribuciones y responsabilidades como Coordinador de Políticas Públicas del Gobierno del Estado. Fue un invitado, un simple espectador en la sesión del Consejo de Jaltrade sin derecho de voto”, señaló el despacho del abogado Marco del Toro.

Gloria Morales en un evento mientras fue funcionario público. / FOTO: Archivo

El despacho de abogados señaló que la Coordinación de Políticas Públicas no destinó ningún peso de su presupuesto en 2009 para la compra del inmueble, lo que eliminaría cualquier responsabilidad de Gloria Morales.

“De manera absurda se dice que acudió como invitado a una reunión con los miembros del Consejo de Jaltrade y manifestó que a efecto de tratar con mayor eficiencia el tema de migrantes jaliscienses y comercio bilateral, consideraba conveniente que existiera una Casa Jalisco en Chicago. Ese mismo comentario lo hicieron también los que sí eran consejeros de Jaltrade, los que curiosamente no fueron imputados”, concluyen.

En el PRI no les asusta,a firman

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, Ramiro Hernández, afirmó que la detención de Antonio Gloria Morales no prende los focos rojos dentro del partido y que si algún ex funcionario en la administración de Aristóteles Sandoval tiene señalamientos, se le investigue.

“Nosotros estamos en la condición que si alguien tiene alguna responsabilidad en el desempeño de su función, de su compromiso en la administración, pues tendrá que responder al mismo. Lo único que estaremos siempre insistiendo es que se de bajo el más estricto cumplimiento del derecho”, mencionó Ramiro Hernández. El ex alcalde de Guadalajara señaló que si en la pasada administración no se sancionó a Gloria Morales, aclaró que fue el pasado sexenio cuando comenzaron las investigaciones sobre el tema.