PolíticaConfidencial Alberto Bazbaz y sus movimientos financieros están en la mira

• Alberto Bazbaz, ¿en la mira? Nos cuentan que un hermano del ex titular del Cisen, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la procuraduría mexiquense, del grupo de los Betos, junto con el ex procurador Alberto Elías Beltrán y Humberto Castillejos, ex consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, le han estado siguiendo sus movimientos financieros desde el gobierno federal, ¿cerrando el círculo?

• Silvano Aureoles anda perdido. El gobernador de Michoacán nomás no ata ni desata en cuestión de seguridad. Las balaceras y matanzas en esa entidad suceden todo el tiempo. Los 19 colgados o descuartizados en Uruapan nuevamente lo ponen en predicamento.

• Lorenzo Córdova alertó de dinero oscuro en los partidos si se les reducen prerrogativas. El consejero presidente del INE advirtió ese riesgo, luego de la discusión desatada por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que devuelvan una parte de la bolsa millonaria que se prevén recetar para el próximo año. La mala noticia es que los partidos siempre han recibido financiamiento poco claro.

• María Elena Álvarez-Buylla Roces se agazapa. Se esconde la directora del Conacyt, quien tiene una trayectoria respetable como investigadora, pero como funcionaria simplemente no da una. La influyente revista especializada Science difundió un artículo este jueves donde alerta que algunos científicos mexicanos andan buscando quien fondee sus investigaciones y algunas instituciones hasta racionan la energía eléctrica para ahorrar algún dinero. ¿Seguirá como el avestruz?