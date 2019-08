Creemos que va a aparecer pronto: familia de mexicano desaparecido en España

Se cumple una semana de la desaparición de Jesús Ríos González, un mexicano de 71 años quien visitaba a su hija en el Valle del Vio, en Huesca, España. Dicha región es parte de los Pirineos aragoneses, frontera con Francia.

Jesús Ríos vestía una chamarra azul y pantalones estampados. Su familia cuenta que él corre maratones y siempre se encuentra bajo entrenamiento "tanto físico como mental para este tipo de pruebas deportivas", por lo cual, su familia se mantiene positiva de encontrarlo.

7 preguntas con…

Publimetro conversó con Paola Fuentes, sobrina de Jesús Ríos, quien señala que cualquier apoyo que puedan recibir es bienvenido, pues tienen una carrera contra el reloj.

Cuéntanos, ¿qué sucedió con tu tío?

– Mi tío desapareció el pasado sábado 3 de agosto en el Valle de Vio, ubicado en la Provincia de Huesca en España. Se encontraba allá de visita, estaba visitando a su hija, con la que fue a pasar el Verano. Su hija ya lleva varios años radicando en España y es algo que hacía constantemente: visitarla y pasar temporadas allá. Su hija vive en el Valle de Vio. Él ya tenía conocimiento de este lugar.

Mi tío tiene 71 años de edad y es un hombre completamente entregado a su esposa y a su familia. Le gusta estar en la naturaleza, es originario de Tenango de Noria, en el estado de Hidalgo y siempre ha disfrutado estar en contacto con la naturaleza. Creemos que va a estar bien y que va a aparecer pronto. Si alguien quiere apoyar, pueden ponerse en contacto conmigo al correo [email protected]

Para ubicarte en el mapa, el Valle de Vío ya se considera parte de los Pirineos aragoneses, que están en frontera con Francia. La región de Aragón está en el norte de España. Como es en la zona de los pirineos, es una zona montañosa, donde el bosque es muy frondoso y muy cerrado. Por lo tanto, hay que tener conocimiento básico de senderismo, porque caminar por el bosque se realiza por el sendero.

Mi tío es un señor de 71 años de edad, que goza de una excelente condición física. Hace mucho ejercicio y tiene una excelente preparación tanto física como mental. Para correr un maratón se necesita tan entrenamiento mental. Salió a dar una caminata el sábado alrededor de las 7:30 horas, como lo venía haciendo desde que llegó de visita con mi prima. Él llegaba de su caminata cerca de las 9:30 horas para desayunar con la familia, pero el sábado no ocurrió así.

La Guardia Civil ha estado haciendo un trabajo excelente. Todo el dispositivo de búsqueda ha sido comandado por ellos. Ellos nos notificaron que el mismo día sábado que se perdió, un pastor le encontró y le dio instrucciones para regresar, pero que lo vio en un poblado llamado Morillo de San Pietro.

¿Muy retirado del Valle de Vío?

Está como a cuatro horas caminando, por lo que creemos que se desorientó. El pastor le platicó a la Guardia Civil que incluso lo acompañó hasta donde estaba el sendero de regreso. Eso lo último que sabemos de alguien que estuvo con él.

Operativo de rescate por parte de la Guardia Civil / Foto: Cortesía

¿El pastor no dijo si notó algo extraño con tu tío?

No. De hecho nos dijo que mi tío se encontraba bien, que no estaba lastimado ni nada. Que solamente lo notó apurado por regresar a su casa. Me imagino que él no quería preocupar a su familia.

¿Qué les ha dicho la Guardia Civil sobre el operativo de búsqueda?

El dispositivo de rescate está comandado por la Guardia Civil de la región de Aragón, coordinado por el Capitán Jefe de la 3er compañía de Graus y el Teniente Jefe de sección de Montaña. Justo en el último poblado donde se le ve a mi tío, que es Morillo de San Pietro, es donde está instalada la base de operaciones. Han habido 400 efectivos buscando a mi tío, 7 perros de búsqueda y drones.

A veces, cuando sobrevuelas en helicóptero, puede que no tengas buena visibilidad, pero uno de los drones detecta temperatura.

Estamos muy positivas porque mucha gente de Zaragoza y de Valencia nos han contactado para poder ayudar en la búsqueda.

¿Les ha contactado la Embajada de México en España?

Se contactó a la embajada, que nos canalizó con el Consulado en España. Se han puesto a su disposición para dar seguimiento al caso.

¿Ha habido algún apoyo desde México como envío de elementos de rescate o algo similar?

Por ahora no. Nosotros queremos que la búsqueda se pueda prolongar. Ya tiene siete días perdido mi tío y queremos que se extienda lo más que se pueda, por lo tanto, la ayuda, de donde venga, es muy bien recibida.

¿Les han mencionado en algún momento si suspenderían la búsqueda?

No lo han mencionado, pero nosotros sabemos que vamos contra reloj. Mientras más tiempo pase, podrían empezar a recortar los recursos y por eso pedimos este apoyo.