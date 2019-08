Fallas en pagos con tarjetas es por afectación en datacenter

La tarde de este sábado, a través de redes sociales, se reportó que no se pueden realizar pagos con tarjetas de crédito y débito, lo cual se debe a una falla en el Datacenter que ofrece a los bancos la empresa Prosa, quien se encarga de proporcionar la tecnología a las terminales para la autorización de las transacciones, situación que ha causado molestia entre la población, ya que no hay un tiempo establecido para que el servicio se restablezca.

“Queremos informarle que este día estamos teniendo afectaciones en nuestro DataCenter de Santa Fe. Estamos trabajando de forma prioritaria en resolver dicha incidencia, haremos saber tan pronto haya sido solucionado”, informó Prosa en un comunicado.

Los servicios que se vieron afectados fueron:

Servicio transacional POS y ATM

TPV’s

Cargos recurrentes

Proinfo

ACT

PROCOM

SWA

PAYWARE

Mario Di Constanzo, ex titular de la Condusef, dijo que la falla que presenta Prosa se debería a la falla de alguno se sus servidores, aunque no habría que descartarse algún ataque cibernético, como el que registró el Sistema de Pagos Electrónicos interbancarios (SPEI) en 2017. Además, alertó que los usuarios deben estar alertas para no caer en algún tipo de fraude por delincuentes que quieran aprovecharse de esta situación.

“Los usuarios deben de tener mucho cuidado de no caer en engaños de phissing, o smishing. Si recibimos mensajes diciendo que entremos a algún sitio para “reactivar” nuestra tarjeta y poder pagar no hagamos caso. La falla es generalizada”.

Algunos bancos dieron a conocer en sus redes sociales el fallo en el proveedor, quien trabaja en solucionar esta situación, aunque no hay un tiempo determinado para que esto se solucione.

Nuestro proveedor de sistema de pagos para tarjetas de crédito y débito nos informa que presenta problemas en el servicio a distintos bancos, por lo que podrá experimentar rechazos en algunas transacciones por servicio no disponible. (1/2) — HSBC México (@HSBC_MX) August 10, 2019

Buen día Viktor, una disculpa por el inconveniente. Nuestro proveedor para el procesamiento de pagos con tarjetas, nos informa que hay intermitencia en su sistema. Ya se está trabajando para resolver el problema a la brevedad. — Santander México (@SantanderMx) August 10, 2019

El proveedor se encuentra trabajando en su solución. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda generar. Los mantendremos informados. — GFBanorte México (@GFBanorte_mx) August 10, 2019

https://twitter.com/BanjercitoSNC/status/1160305534148513792

En Twitter, usuarios de distintos puntos del país, dieron a conocer que el fallo se presenta en distintos comercios, como supermercados, restaurantes, gasolineras, cafeterías, entre otros.

Se cayó el procesador de pagos con tarjeta Prosa. Si tu tarjeta es Bancomer o Banamex pasa bien en comercios afiliados a esos dos bancos. Mejor salir con efectivo hoy. — KarlaMonroy (@karlamonroy) August 10, 2019

Sin pagos con tarjeta en todas las tiendas de Plaza Cosmopol Coacalco. Es problema nacional al parecer. — Julio César León (@JcLeoon) August 10, 2019

Ayúdennooos. Duda seria. ¿Qué no hay sistema de pagos con tarjeta en toda la ciudad? O solo es pánico en #forumbuenavista — Erandeny Osorio (@ErandenyOsorio) August 10, 2019