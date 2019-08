Kim Jong-un se disculpó por ensayos con misiles balísticos: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado que el líder norcoreano, Kim Jong-un, le ha ofrecido una "pequeña disculpa" por las recientes pruebas de misiles balísticos de corto alcance realizadas por su propio Gobierno en una carta que le envió esta semana.

"Fue una pequeña disculpa por probar los misiles de corto alcance y (dijo) que estas pruebas se detendrían cuando terminaran los ejercicios", dijo Trump en Twitter, en alusión a los periódicas maniobras militares conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos.

….also a small apology for testing the short range missiles, and that this testing would stop when the exercises end. I look forward to seeing Kim Jong Un in the not too distant future! A nuclear free North Korea will lead to one of the most successful countries in the world!

