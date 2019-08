Luz del Mundo organiza caminata donde participan 120 mil personas

Más de 120 mil fieles de la Iglesia de la Luz del Mundo, principalmente jóvenes, participaron este domingo a una caminata con la que afirman, su objetivo es mostrar su fe y presentar al resto de la ciudad los valores con los que viven.

La movilización inició en el Parque de la Revolución y culminó hasta La Minerva donde se realizó un servicio religioso.











Publicidad











El contingente abarcó más de 17 cuadras, informaron los organizadores. El evento se realizó en medio de un fuerte despliegue de seguridad de autoridades y voluntarios antes el temor que pudiera haber actos de discriminación o agresiones verbales. Al final se reportó saldo blanco.

Entre los únicos incidentes que se documentaron, algunas personas lanzando comentarios injuriosos contra miembros del contingente, además de una pinta en un negocio de hamburguesas sobre la Minerva que al parecer fue colocado por grupos anarquistas, pero que se lo atribuyeron a la congregación religiosa.

“Jamás se había visto en Guadalajara una manifestación de este tipo. No protestaron, no pintaron, no sacaron pancartas, sino banderas y banderines. Ya arrancaron los cuatro discursos programados y ya hicieron historia”, comentó uno de los voceros de la congregación.

Esta caminata forma parte de las actividades de la Santa Convocación que el próximo miércoles 14 de agosto tendrá su actividad principal al realizarse la Santa Cena, donde se emula las últimas horas de Jesús antes de su crucifixión.