“Pollo” Briseño pide calma tras dos triunfos de Chivas

Es tanta la necesidad de alegrías que tiene la afición de Chivas, que dos triunfos consecutivos (uno den Liga y otro en Copa MX) son capaces de ilusionar. Sin embargo, el defensa central rojiblanco, Antonio Briseño, pide calma ante el buen momento que vive el equipo. Sabe que todavía falta mucho por recorrer y reconoce que hasta ahora nada se ha ganado.

“Calma, calma, no podemos tirar las campanas al vuelo porque no hemos conseguido nada. Cuando el equipo califique a Liguilla y sea campeón, ahí sí podemos decir que estamos de vuelta. Es de a poco, este Guadalajara viene con mucha ilusión, con mucha hambre, con muchas ganas de trascender. Todos los jugadores, los que llegamos y los que ya estaban en la institución, estamos con la mentalidad de seguir adelante. Como digo, paso a paso, tenemos 7 puntos y nos faltan todavía 22 o 23 para estar en lo que queremos”, explicó el “Pollo” Briseño.

Además, se dijo contento de que los seguidores se hayan metido de nuevo con Chivas. La casa del Guadalajara ha presentado buenas entradas en los últimos encuentros. “Creo que es por la garra, la intensidad y la forma de pelear los partidos, el desgaste que se hace es impresionante. Ahí están los resultados, gracias a la garra con que se entrega todo el equipo, todos corriendo. Si ganas, estás más cerca de que los aficionados estén contentos”, señaló.

Por otra parte, Antonio Briseño afirmó que no hace caso de las críticas recibidas en las últimas semanas, por festejar de forma efusiva una buena jugada defensiva. Se mostró extrañado porque lo que hoy se le señala en México, en Portugal se le aplaudió cuando militaba en el Feirense.

“A final de cuentas, los que me siguen desde Portugal allá también los festejaba, allá me lo aplaudieron muchísimo, me decían que era un jugador con garra y un central de raza. Aquí lo ven diferente y es la forma de cada quien de ver el futbol. A lo mejor los detractores y las críticas te hacen crecer. El mismo Guardiola ha dicho que cuando un jugador tiene detractores, hace que saques lo tuyo. Hay que hacer oídos sordos, hay que seguir trabajando y no va a cambiar mi esencia, va a seguir igual”, detalló.

“Muchos me lo aplaudieron también aquí, muchísimos, es más la gente que me lo aplaudía que la que no. No me importa (la crítica) y más si son de los equipos los rivales; de mi afición, los que me importan, yo he leído cosas muy buenas. A final de cuentas, no pasa nada y voy a seguir igual. Me da risa, pero es parte del show, es parte de cada quien ver el futbol diferente y hay que saber convivir con eso”, concluyó.

