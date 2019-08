Vive un tour de película en Toronto, te llevo a las locaciones de las cintas más taquilleras

Batman, el caballero de la noche, X-Men, Chicago, Suicide Squad y series como Suits o Arrow, fueron filmadas en Toronto, así que ese fue el pretexto perfecto para recorrerla y conocer las locaciones donde se rodaron dichas cintas.

Tomé mis maletas y llegué a la ciudad más grande de Canadá cuando aún no terminaba el invierno con la intención de visitar cinco sitios claves: El centro de Toronto, Second City, Casa Loma, el TIFF y The Distillery District. Un viaje corto para descubrir por qué Toronto es conocida como el Hollywood del Norte y cuál es su encanto para atraer la mirada de los amantes del séptimo arte.

Toronto me recibió con una temperatura de -7 grados, aunque para una chica no acostumbrada al frío la sensación era mayor, pero el gélido clima pasó a segundo plano cuando, en el trayecto del aeropuerto al hotel, vi por primera vez los rascacielos y la icónica CN Tower que me remitió de inmediato a una escena de la comedia romántica ¿Sólo amigos? (2013) dirigida por Michael Dowse donde se aprecia esta maravilla de la ingeniería que se eleva a más de 550 metros. La cinta protagonizada por Daniel Radcliffe, (mejor conocido como Harry Potter) y Mackenzie Davis recorre varios puntos de la ciudad, entre ellos China Town y otros increíbles barrios.

La CN Tower la puedes admirar desde varios puntos de la ciudad. / Erika Padrón, Publimetro

PRIMER DÍA: CENTRO DE TORONTO

Para saber cómo Toronto ha sobresalido en la industria cinematográfica en los últimos años, tenía que buscar a alguien que no sólo fuera un cinéfilo, sino que conociera cada rincón de la ciudad, fue así que gracias a la Internet descubrí la página de brucebelltours.ca/ quien es todo un personaje y ha sido reconocido como el mejor guía de la ciudad por sus originales recorridos a pie con diferentes viajeros y donde mezcla sus conocimientos de cine con la pasión que siente por la historia.

Me encontré con Bruce cerca de Nathan Philips Square, una de las principales pistas de hielo de Toronto. La elocuencia de Bell y su carisma me hizo sentir rápidamente en confianza, así que comenzamos a caminar hasta llegar al distrito financiero, ahí me enseñó los edificios que sirvieron de marco para las tomas de la serie Suits, estelarizada por Meghan Markle, ahora princesa de Sussex.

Entrada de la serie Suits. / Cortesía: Oficina de Turismo de Toronto

La plática con Bell se volvió cada vez más interesante al relatarme cómo paso de actor a guía oficial de Toronto, pero como el frío calaba entramos al Path, la ciudad subterránea de Toronto, la cual cruzan miles de personas diariamente en época invernal para trasladarse a sus oficinas, ya que sus pasillos de 28 km se interconectan con las principales calles. “Aquí la gente lo tiene todo, —dice—, tiendas, servicios y restaurantes”. Por este camino llegamos al famoso One King West Hotel & Residence ubicado en 1 King Street West también en el distrito financiero. El edificio está ligado a la historia de Toronto, ya que originalmente fue un banco. Al recorrerlo, quedé fascinada no sólo por su fachada sino por su belleza arquitectónica, pero Bell guardó la mejor sorpresa para el final, al llevarme a la gigantesca bóveda plateada del hotel que sirvió para rodar escenas de Batman, Jumper y Ocean Eleven.

Cortesía: Oficina de Turismo de Toronto

El tour con Bell se fue como la espuma y recorriendo la ciudad con él comprendí por qué Joe Shuster, el co-creador de Superman, se inspiró en Toronto para crear Metrópoli. Bell y yo nos despedimos no sin antes decirme, que tenía que ir a comer al Mercado de San Lorenzo, el sitio ideal para conocer algo de la gastronomía local y probar una gran variedad de carnes, quesos y frutas.

Fachada del Mercado de San Lorenzo. / Erika Padrón, Publimetro

SEGUNDO DÍA: CASA LOMA Y EL TIFF

Si eres un verdadero cinéfilo, la visita a Casa Loma, no puedes perdértela. Es un majestuoso castillo que se encuentra a pocos minutos del centro de la ciudad. Dicha residencia ha servido de locación para muchas películas, por lo tanto, era una visita obligada conocer la Escuela del Profesor Xavier en X-Men. Así que muy temprano estaba en este lugar para tomar el tour donde no sólo me contaron la historia de esta casa que pertenecía al millonario Sir Henry Mill Pellatt y que se convirtió en museo, sino que además conocí las habitaciones donde se filmaron escenas de Chicago, RoboCop, Niñera a Prueba de Balas, The Love Guru, Arrow y Nikita, pero lo mejor, fue hacer junto con nuestro guía una de las escenas más conocidas de X-Men.



Y hablando de grandes producciones, Toronto no sólo tiene bellos escenarios sino también se le conoce por realizar uno de los festivales de cine más famosos que se han convertido en una ventana a los premios Oscar, el Festival Internacional de Cine de Toronto, por ello era imprescindible visitar elque es la sede de dicho evento y el cual se pone de fiesta cada septiembre recibiendo a estrellas como Sandra Bullock, Hugh Jackman, Salma Hayek, Lady Gaga, Jake Gyllenhaal o Alfonso Cuarón. Este centro cultural de cinco pisos resguarda un invaluable acervo cinematográfico, por lo que mi recomendación, es ver algunas de la cintas programadas en cualquiera de sus salas, y si no dispones de mucho tiempo, con sólo recorrer sus galerías y restaurante quedarás fascinado.



TERCER DÍA: THE SECOND CITY Y DISTILLERY DISTRICT

¿Sabías que en Toronto puedes ser actor por un día? Visitando The Second City ese sueño lo conviertes en realidad. Es conocido como el principal club de comedia, teatro y escuela de improvisación del mundo y está abierto al público. De este centro artístico han salido estrellas como Catherine O’Hara o Mike Myers. Aquí puedes tomar una clase de improvisación, —claro con previo registro en su página web (www.secondcity.com)—, así que como todo buena viajera que desea experimentar cosas nuevas, decidí apuntarme a una. La experiencia fue transformadora porque a través de la improvisación y de ciertos ejercicios te ayudan a desarrollar tu talento artístico dándote las herramientas y técnicas necesarias. La clase fue grupal y muy divertida porque la creatividad fluye, pero sobre todo, aprendí no sólo a contar historias, sino que un error puede convertirse en algo positivo y enseñarte muchas cosas.



Después de la clase de improvisación decidí irme a pasear por el histórico Yorkville, un barrio elegante de casas estilos victorianas donde según los locales se reúne gente del cine y lo pude comprobar cuando conocí a Magali Simard, en el acogedor restaurante Sassafraz. Ella trabaja para la oficina de Desarrollo del Sector Cinematográfico de la Ciudad de Toronto y se dedica a desarrollar y coordinar diversos programas, además de relacionarse con gente de los estudios, sindicatos, agencias, gobierno y artistas para fortalecer la industria en Canadá y en el extranjero. A Magali se le nota el amor por el cine y entusiasta me contó cómo han hecho crecer el índice de producciones en su país mediante atractivos incentivos fiscales que hacen más accesibles los rodajes. Por otra parte, la ciudad posee tal infraestructura que sus calles y edificios pueden confundirse con ciudades como Nueva York o Chicago, por eso es llamada el Hollywood del Norte.



Mi tour cinematográfico por Toronto terminó con un viaje en el tiempo visitando el Distillery District, un sitio histórico que mezcla arte, buena comida y entretenimiento. Al llegar me sentí en el Chicago de los años 30 o en alguna película de gánster por las fábricas y edificios de ladrillos rojos que le dan un aire vintage, recorriéndolo confirmé porque este lugar ha conquistado a muchos productores de Hollywood que no dudaron en filmar aquí fragmentos del musical Chicago o Cinderella Man con Russell Crowe. La noche me atrapó paseando por sus mágicos rincones adornados con luces de colores y se convirtió en el lugar perfecto para despedirme de una ciudad que te enseña cómo el cine te hace viajar y conocer lugares de película.