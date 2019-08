Tiroteo y toma de rehenes en Filadelfia enciende alarmas de Estados Unidos

Un hombre armado disparó en contra de policías en Filadelfia, informaron este miércoles las autoridades, quienes descartaron que se trate de un tiroteo masivo, sino de un enfrentamiento a raíz de la delincuencia que se vive en la zona.

El individuo atacó a los agentes en la sección Nicetown de la ciudad, señaló un portavoz policial.

El vocero, que fue contactado por medio del número telefónico de asuntos públicos, no ofreció más información.

El sargento Eric Gripp tuiteó que hay al menos un sospechoso disparándole a policías, quien se refugió en un edificio de viviendas, en donde al parecer tiene a dos personas como rehenes.

Shooting situation ACTIVE and ONGOING on 3700 15th St. Avoid Area. Several PPD Officers have been injured. Updates will be provided as received

De acuerdo con algunos medios de comunicación, al menos otros dos hombres acompañaban al hombre que atacó a los policías, quienes escaparon de la zona, pero minutos después fueron detenidos.

En tomas de video fue posible apreciar una enorme presencia policial en el vecindario, y muchos de los agentes tenían las pistolas desenfundadas.

Hasta el momento, al menos seis policías han sido heridos y fueron llevados a varios hospitales para su atención. En el video también pudo verse a otros dos agentes que cargaban a un hombre y lo colocaban en la parte trasera de otro vehículo patrulla.

Tom Wolf, gobernador dePensilvania, publicó en su cuenta de Twitter que ofreció su ayuda a la policía local, además de orar por la recuperación de los policías que participaron en el operativo.

“Estoy monitoreando la situación activa de los tiradores en el norte de Filadelfia y he ofrecido apoyo a la policía local. Orando por la recuperación de los agentes de policía que resultaron heridos en el cumplimiento del deber y la seguridad de los demás que respondieron a este incidente".

I’m monitoring the active shooter situation in North Philadelphia and have offered support to local law enforcement.

Praying for the recovery of the police officers who were injured in the line of duty and the safety of others responding to this incident.

