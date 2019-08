Sismo magnitud 4.7 con epicentro en Guerrero despierta a la CDMX

La mañana de este jueves se registró un sismo magnitud 4.7, con epicentro localizado a 35 kilómetros al sur de Ometepec, Guerrero. Este movimiento fue alertado por la aplicación especializada SkyAlert, sin embargo, no ameritó que se activara la alerta sísmica en las calles de la Ciudad de México.

El movimiento ocurrió a las 06:01:07 horas, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional. Tuvo una profundidad de cinco kilómetros.

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Protección Civil destaca que no se reportan daños por este movimiento.

Sobre el #Sismo ocurrido a las 06:01 h con epicentro 18 km al Sureste de Ometepec, #Guerrero; se informa que no hay reporte de afectaciones al momento.

