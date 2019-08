“Tuve la suerte de escapar”: Brenda narra intento de secuestro por taxista

“Ayer pedí un Uber de la Central del norte hacia Masaryk. El conductor me secuestró, me amenazó con un arma y logré aventarme cuando ya íbamos en carretera en Ecatepec”, así denunció Brenda la Mora un intento de secuestro en el municipio mexiquense.

A través de su cuenta de Twitter, la mujer narró los 30 minutos de terror que vivió luego de abordar una unidad de Uber a pesar de haber tomar tomas las precauciones que las mujeres han tenido que adoptar frente a la violencia y la inseguridad que se enfrentan todos los días: compartir el viaje, asegurarse que coincidiera con el vehículo, placas y conductor; aun así “no fue suficiente”.

Es lo peor que me ha pasado en la vida, porque pensé que me iba a matar. Cuando logre salir del coche corrí y gritaba por ayuda y no había ni coches, ni casa, ni luz y el wey se echaba de reversa para alcanzarme, hasta que apareció un carro que finalmente se paró a ayudarme. — Brenda De la Mora (@bren_dlm) August 17, 2019

En entrevista con Publimetro, Brenda cuenta que llegó de León, Guanajuato, a la capital el sábado en la madrugada y entre las 12:50 y 1:00 horas el chófer la recogió en la Central del Norte, pero se desvió del camino bajo el pretexto de las manifestaciones que realizaron de las mujeres en la capital la tarde del viernes y argumentando que su aplicación estaba fallando, le pidió que hiciera una serie de cosas con su teléfono.

"Él estaba muy nervioso y yo lo noté. Hizo muchas cosas para que yo me alertara, pero nunca te imaginas que algo así va a pasar. Entonces entre que apágalo (el teléfono), que reinicialo y demás, ya íbamos en una zona muy fea. Yo no soy de aquí, no me sé mover al 100, pero cuando vengo voy a los mismos rumbos entonces tengo idea de por dónde es el camino, pero ya estábamos en una zona muy fea, yo no reconocía nada y me empecé a asustar", recuerda.

Cuando fue consciente de lo que podría pasar, Brenda comenzó a atacar al hombre, le jaló el cabello e intentó descontrolar el volante. El conductor perdió el control y chocó con algo, ella forcejeo para poder salir del auto y finalmente escapó.

En su hilo de Twitter, Brenda detalló que antes de atacarla y amenazarla con un arma, el chófer, identificado como Erick Alberto según su información en la cuenta de Uber, aventó el teléfono por la ventana, mismo que pudo recuperar cuando salió del auto y fue auxiliada por otro automovilista y elementos de la policía.

Casi una hora más tarde, el amigo al que le compartió su ubicación llegó por ella y pudo irse a casa.

“Es lo peor que me ha pasado en la vida, porque pensé que me iba a matar. Cuando logré salir del coche corrí y gritaba por ayuda y no había coches ni casa, ni luz y el wey se echaba de reversa para alcanzarme, hasta que finalmente apareció un carro que finalmente se paró a ayudarme”, contó en la red social.

Denuncia

De la Mora refirió que el sábado por la mañana acudió al Ministerio Público de Plaza Satélite para poner la denuncia, pero le dijeron que tenía que ir al Módulo donde había ocurrido el hecho, pero decidió no hacerlo por la distancia a la que se encontraba; sin embargo, acudirá mañana ante las autoridades para ser atendida.

Por parte de Uber, indicó que la empresa se puso en contacto con ella para indicarle que ya están investigando al conductor.

El conductor de Uber se llevó todas las pertenencias, identificaciones, llaves y tarjetas bancarias de Brenda, por lo que su agresor tiene su información personal y la de su hijo.

"Estoy aterrada porque se llevó todas mis cosas, mis llaves, credenciales, tiene mi dirección, papeles de mi hijo. Todo está ahí", señala y cuenta que le cruzan por la cabeza los peores pensamientos.

La mujer, quien vive en León Guanajuato, pidió difundir su denuncia y exigió justicia a las autoridades correspondientes para que nadie tenga que pasar por una experiencia similar.

Aseguró que tuvo “la suerte de escapar”, pero indicó que no todas las mujeres tienen la fortuna de escapar de una situación así.

"Hoy estoy viva gracias a Dios y a mis ganas de luchar y no morir a manos de un pendejo sin moral, educación ni escrúpulos. Pero consiente estoy de que no es la suerte de muchas mujeres en #México”, indicó.

Hoy estoy viva gracias a Dios y a mis ganas de luchar y no morir a manos de un pendejo sin moral, educacion ni escrúpulos. Pero consiente estoy de que no es la suerte de muchas mujeres en #México — Brenda De la Mora (@bren_dlm) August 17, 2019

En el primer semestre del año, se han registrado tres mil 233 delitos sexuales, de acuerdo con cifras del gobierno federal; sin embargo, la mayoría de los casos no son denunciados por la falta de confianza en las autoridades.

En los últimos días, miles de mujeres han salido a manifestarse en Ciudad de México para exigir a las autoridades mayor seguridad para las mujeres, así como justicia en los casos de feminicidios registrados.

