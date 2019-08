No se va a criminalizar la manifestación social: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, justificó la no intervención de la policía durante los disturbios de la manifestación feminista del viernes pasado, al señalar que esto habría incrementado la violencia.

Entrevistada luego de reunirse con grupos de mujeres en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y entregar un edificio rehabilitado en la colonia Roma, informó que ya se abrieron carpetas de investigación en los casos de las agresiones a periodistas durante la marcha denominada "#NoMeCuidanMeViolan".

"En particular, la Procuraduría está trabajando en el tema de la agresión a periodistas y en todos los otros casos no vamos a criminalizar la manifestación social, nos interesa avanzar en un clima de paz y justicia y en donde las mujeres se sientan seguras", expresó.

Sobre la reunión con grupos feministas, la mandataria capitalina no quiso abundar, pues adelantó que se emitirá un comunicado el lunes, aunque recalcó que lo importante es que se abrió el diálogo franco con distintas organizaciones para avanzar en una ciudad que erradique la violencia de género.

"Va a continuar el diálogo con ellas y con otras mujeres. Me parece que lo más importante aquí es el reconocimiento que la ciudad tiene diversos problemas de violencia de género, no son de ahora, existen, pero eso no significa que no debamos atenderlos", expuso.

Dijo que también mantendrá su política de no atacar la violencia con más violencia, pues insistió en que se debe avanzar en generar condiciones para que las féminas se sientan seguras y haya manifestaciones pacíficas a partir del diálogo.

"Creo que si hubiéramos intervenido en ese momento, lo único que hubiéramos hecho es acrecentar la violencia en la ciudad y todas, todos con distintas posiciones que tenemos estamos totalmente de acuerdo en que hay que abonar a que esta sea una ciudad que avance en la disminución de la violencia y hacia la paz", añadió.

Sobre los daños que provocaron infiltrados en la manifestación y que en el caso de la estación Insurgentes del Metrobús alcanza más de un millón de pesos, indicó que se están reparando las afectaciones y en algunos casos hay seguros, en otros no.

Sheinbaum Pardo subrayó que las puertas de su gobierno están abiertas al diálogo con las mujeres, aunque no respondió si se reunirá con las que causaron destrozos durante las manifestaciones de la semana pasada.

"Lo más importante y ahí debe de haber un diálogo donde todas las mujeres, todas, sientan que la jefa de gobierno está preocupada y ocupada por hacer acciones efectivas que avancen en la erradicación de la violencia de género en nuestra ciudad", abundó.

También resaltó la importancia de la transformación de la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía para el mayor acceso a la justicia para los capitalinos, en particular las mujeres, pues reconoció que no hay suficientes políticas y acciones que atiendan este tema.

"Hoy aún con algunas acciones que hemos hecho, son apenas el inicio de poder avanzar en que una mujer que ha sido violentada pueda sentirse con toda certeza de que su carpeta de investigación se va a seguir y se van a determinar finalmente las sanciones", sostuvo.