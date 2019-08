Colombia ofrece ayuda en crisis del Amazonas; Bolsonaro culpa a 'marcianos'

El presidente de Colombia, Iván Duque, ofreció este jueves ayuda a los Gobiernos vecinos para combatir "la tragedia ambiental" causada por los incendios que han consumido vastas zonas de selva del Amazonas, región considerada fábrica de agua dulce y de oxígeno para el mundo.

"La tragedia ambiental en el Amazonas no tiene fronteras y debe llamar la atención de todos. Desde el Gobierno Nacional ofrecemos a los países hermanos nuestro apoyo para trabajar conjuntamente en un propósito que nos urge: proteger el pulmón del mundo", escribió el jefe de Estado en Twitter.

Las imágenes de los incendios que consumen extensas regiones de estados amazónicos de Brasil han causado alarma mundial esta semana y se convirtieron en tendencia en las redes sociales con llamamientos a las autoridades para que traten de extinguirlos.

Fiel a su estilo polémico, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió este jueves que no tiene pruebas para acusar a las ONG por los incendios que devastan parte de la Amazonía, como dijo el miércoles, pero reiteró que ellas son las "mayores sospechosas" por el desastre causado por la sequía, las altas temperaturas y también por la deforestación.

"Pueden ser hacendados también, todo el mundo es sospechoso, pero la mayor sospecha viene de las ONG", afirmó Bolsonaro, blanco de críticas en todo el mundo por su política frente a la Amazonía.

"¿Quieren que culpe a los indios? ¿Quieren que culpe a los marcianos? Pero, a mi entender, un indicio muy fuerte es la gente de las ONG que perdió la 'teta', es sencillo", agregó el gobernante, quien reconoció que no tiene pruebas para sostener su afirmación.

"No se tiene prueba de eso, porque nadie escribe: 'Yo voy a ir a quemar allá"", aseveró el jefe de Estado, que, sin dar detalles, citó imágenes que circulan en redes sociales en las que se ven personas, en automóviles, motocicletas y bicicletas incendiando fácilmente unos bosques.

"No estoy defendiendo incendios ni diciendo que siempre los hubo y los habrá, no es eso. Infelizmente, sucede eso a lo largo de la vida de la Amazonía y ahora me acusan de 'Capitán Nero', colocando fuego allá irresponsablemente. Están haciendo campaña contra Brasil", subrayó.

Según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), que contabiliza los incendios en Brasil mediante imágenes de satélite, los focos de fuego en todo el país en lo que va de este año superan en un 83% a los del mismo período de 2018.

En un informe difundido este martes, el INPE precisó que entre el 1 de enero y el 18 de agosto registró 71.497 focos de incendio en el país, 52,5 % de ellos en la región amazónica.

Colombia tampoco es ajena a los incendios forestales y en los últimos días los bomberos y el Ejército han combatido varios de ellos, el de mayor gravedad en departamento del Huila, en el sur del país.

Allí el Ejército, la Defensa Civil y los bomberos controlaron un incendio que ayer consumió 100 hectáreas.

"En total se logró salvaguardar 700 hectáreas que se veían amenazadas por el fuego, evitando un daño mayor", explicó el Ejército en un comunicado.

