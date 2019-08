Investigan a astronauta por cometer el primer delito desde el Espacio

La NASA investiga el primer delito cometido desde la Estación Espacial Exterior, que orbita nuestro planeta a más de 400 kilómetros de distancia. La astronauta estadounidense Anne McClain es acusada de haber ingresado a la cuenta bancaria de su esposa Summer Worden, mientras se encontraba a bordo de la Estación Espacial Internacional en este año.

Las dos mujeres están en una batalla legal por la custodia de su hijo de 6 años, que fue concebido a través de la fertilización in vitro y que fue llevado por una madre subrogada, dijo Worden a la televisora local KPRC, en Houston.

Worden dijo que su hijo tenía un año cuando ella conoció a McClain. Ambas se casaron después de tres años de relación, pero luego comenzaron a tener dificultades, explicó Worden a la televisora.

“Protejo a mi hijo con todo lo que tengo. Esa es mi prioridad número 1, pero en ese momento no sentí que ella era alguien contra quien necesitaba protegerlo. Confié en ella ", explicó la ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea que vive en Kansas.

La misión de Anne McClain a la Estación Espacial Internacional despegó el 3 de diciembre de 2018 y regresó a la Tierra el pasado 24 de junio. De acuerdo con Summer Worden, su banco detectó que la astronauta ingresó a su cuenta bancaria a inicios del 2019. "Estoy sorprendida y horrorizada por su audacia al pensar que podría salirse con la suya, y estoy muy desanimada porque no poder mantener nada privado", dijo Worden a la KPRC.

McClain ha negado estas acusaciones, y le dijo a la oficina del inspector general en una entrevista la semana pasada que estaba actuando de forma rutinaria al verificar las finanzas de la familia para asegurarse de que tenían fondos suficientes para pagar las facturas de su hijo.

"No hay ninguna verdad inequívoca en estas afirmaciones. Hemos pasado por una separación dolorosa y personal que desafortunadamente ahora está en los medios. Agradezco la gran cantidad de apoyo y me reservaré comentarios hasta después de la investigación. Tengo total confianza en el proceso", publicó.

There’s unequivocally no truth to these claims. We’ve been going through a painful, personal separation that’s now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.

— Anne McClain (@AstroAnnimal) August 24, 2019