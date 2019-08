Villa Panamericana tendrá sus obstáculos para poder ser habitada

Luego que se diera a conocer que la Villa Panamericana ya fue vendida a una empresa para ser utilizada para vivienda, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, adelantó que no se emitirán licencias mientras no haya condiciones de habitabilidad para este inmueble usado para los Juegos Panamericanos de 2011.

“Lo que dejo muy claro es: no va haber permisos en las Villas Panamericanas para vivienda ni para ninguna otra cosa hasta que no se resuelva la situación jurídica, las acciones de mitigación y un decreto para la protección de la zona del Bajío”, sentenció

Este lunes, el diario NTR Guadalajara denunció que el gobierno del Estado alcanzó un acuerdo para la venta del inmueble Panamericano con la empresa Green Life Capital, SAPI SA de CV, que pagará por el edificio mil 500 millones de pesos.

Se informó que el inmueble será usado para vivienda, a pesar que en el pasado se barajaron opciones de darle una utilidad con un impacto ambiental más limitado, debido a la poca distancia del área natural protegida del Bosque de La Primavera. Durante su uso en los Juegos Panamericanos de 2011, las descargas de aguas negras procedentes de este lugar generaron un severo impacto ecológico a la zona de amortiguamiento del bosque y desde entonces se quedó abandonado.

“Entiendo la urgencia que tiene IPEJAL por resolver los problemas financieros, de flujo, que tienen al interior del organismo pero la negociación que establecieron con esta empresa no tiene el aval del Ayuntamiento, no fuimos notificados, no conocemos siquiera a la empresa, no formamos parte de la mesa de negociación”, se quejó Lemus Navarro.

El presidente municipal señaló que el Ipejal trasladó los riesgos a un particular sobre la propiedad, porque no existe garantía alguna que puedan llegar a ser utilizadas estas instalaciones.

Lemus insistió que las instalaciones sean convertidas en oficinas para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), pues implica menos riesgo para el medio ambiente.

Cabe señalar que actualmente hay cinco suspensiones dentro de sendos juicio de amparo que impiden la intervención del edificio; pero aún así se realizó la venta del espacio a la inmobiliaria.

Alfaro justifica la venta de la Villa

Durante una entrevista radiofónica, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que el tema de la Villa Panamericana genera ruido, pero es algo que afirmó, se viene arrastrando desde hace tiempo.

El gobernador señaló que a él le corresponde rescatar el sistema de Pensiones del Estado y el dinero de los trabajadores colocado en inversiones de riesgo. Aseguró que el era un opositor de la Villa, pero ella ya estaba ahí cuando inició su administración.

El comunicado del gobierno del Estado

“Desde el inicio de esta administración, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) ha trabajado durante meses para resolver un problema que lleva inconcluso ocho años: el destino de la Villa Panamericana.

Recuperar el dinero de los trabajadores del estado es la prioridad con la que se han analizado distintas alternativas para el destino final de la Villa Panamericana y la venta del inmueble es una de ellas.

Se trata de proteger el patrimonio de los trabajadores del estado, luego del riesgo financiero que representó la inversión de mil 100 millones de pesos en la construcción de la Villa, por parte de administraciones anteriores a través de la participación del IPEJAL y el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI).

Actualmente existen negociaciones avanzadas con un consorcio integrado por cuatro sociedades mercantiles mexicanas, que de concretarse, podría desembocar una transacción final de mil 500 millones pesos. El objetivo es recuperar el dinero de los trabajadores del estado y evitar los gastos de mantenimiento del inmueble.

El futuro uso que los promoventes quieran dar a la Villa Panamericana queda fuera de las competencias y atribuciones del Ipejal y tendrá que ser solventado en función de la normativa municipal.

Para el Ipejal, la prioridad es asegurar el patrimonio de los trabajadores del Estado”.

