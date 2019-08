A partir de septiembre, adultos mayores recibirán pensión en tarjeta de bienestar

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de septiembre los adultos mayores de la Ciudad de México recibirán su pensión alimenticia a través de la Tarjeta de Bienestar, y ya no del plástico rosa.

En conferencia de prensa, dijo que también a partir del próximo mes se depositarán en las tarjetas de uniformes y útiles escolares los 330 pesos del programa “Mi Beca para Empezar” a los estudiantes de primaria y secundaria.

También te puede interesar: Adultos mayores y discapacitados con mayor cobertura que mujeres en programas de AMLO

Expuso que también se analiza establecer dos nuevas becas, una para niños en situación de vulnerabilidad y otra para los menores que perdieron a alguno de sus padres por fallecimiento, y en este ciclo escolar se iniciará con el plan piloto para dar desayunos escolares calientes en educación básica.

La mandataria local explicó que en el caso de los adultos mayores, el gobierno federal hará los depósitos entre el 13 y el 17 de septiembre y serán bimestrales, pero para cualquier duda se han instalado módulos de información en las 16 alcaldías de la capital y otras dependencias, en esos casos también atenderá Locatel.

Refirió que en la actual administración se incrementó el número de apoyos a 820 mil personas adultas mayores en toda la ciudad, antes recibían el recurso a través de la tarjeta rosa 525 mil personas.

“Ya no se va a recibir el apoyo en la tarjeta rosa, solo en la Tarjeta de Bienestar, y el depósito no se hará el 1 de septiembre, sino a partir del 13 de septiembre de este año, ahora el depósito es bimestral”, dijo.

Sheinbaum Pardo indicó que son pocos los beneficiarios que no tienen este nuevo plástico debido a que no se les localizó en sus domicilios, pero si no la han recibido pueden acudir a los módulos conjuntos del gobierno de la Ciudad con la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.

También pueden informarse sobre cualquier detalle sobre el tema en los módulos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o del Instituto de Envejecimiento Digno del Gobierno de la Ciudad de México.

Precisó que a las personas que no recibieron su pensión, se les otorgará de forma retroactiva, pero deben acudir a los módulos.

Anteriormente, el gobierno federal otorgaba una parte de estos apoyos y otra el capitalino, pero desde meses atrás solo las otorga el primero.

“A partir de septiembre ya todo va a ser del gobierno federal, se hizo un esfuerzo muy grande en estos tres meses en los que firmamos un convenio y colaboramos en apoyar en la distribución de las Tarjetas de Bienestar para que en septiembre ya todos tengan su apoyo", enfatizó la mandataria local.

Casi 600 mil adultos mayores reciben el apoyo directamente en la Tarjeta de Bienestar y el resto son pensionados o jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), puntualizó.

EN PUBLIMETRO TV: